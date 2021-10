Creotech Instruments idzie na giełdę i zerka na komputery kwantowe

Komputery kwantowe doprowadzą rzeczywiście do wielkiej rewolucji obliczeniowej w obszarze przede wszystkim chemii, biologii, ale też w obszarze optymalizacji pewnych procedur biznesowych - ocenił w rozmowie w trakcie XIII Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach Grzegorz Brona, prezes Creotech Instruments, firmy technologicznej działającej m.in. w branży kosmicznej, która jest w przeddzień debiutu na rynku NewConnect.

W takiej sytuacji Creotech Instruments stara się działać szerzej niż tylko w branży kosmicznej.- Specjalizujemy się w produkcji bardzo zaawansowanej elektroniki, nie tylko dla kosmosu, ale też np. dla laboratoriów kwantowych - dostarczamy systemy sterowania dla komputerów kwantowych . Jesteśmy też w innych branżach, wszędzie tam, gdzie jest wymagana precyzja, między innymi w electromobility. Z jednej strony patrzymy się więc w kosmos, bardzo odważnie idąc w kierunku własnej platformy satelitarnej, a z drugiej strony dość twardo stąpamy po ziemi, szukając zyskownych, ale też takich bezpośrednio zyskownych nisz technologicznych - wyjaśnia Grzegorz Brona.Wspomniane komputery kwantowe według prezesa Creotech Instruments będą przyczyną nowej rewolucji informatycznej.- Komputery kwantowe doprowadzą rzeczywiście do wielkiej rewolucji obliczeniowej w obszarze przede wszystkim chemii, biologii, ale też w obszarze optymalizacji pewnych procedur biznesowych, bo np. DHL myśli o wykorzystaniu komputerów kwantowych do optymalizacji ruchu swoich dostawców. W związku z tym widać rzeczywiście, że na komputery kwantowe będzie rynek w wielu różnych branżach - twierdzi Grzegorz Brona.Creotech Instruments przygotowuje się właśnie do debiutu na rynku NewConnect warszawskiej giełdy, który ma nastąpić już na początku IV kwartału 2021 roku. W kwietniu firma zakończyła z powodzeniem ofertę publiczną obejmującą 185 tys. akcji serii H. W ten sposób spółka pozyskała blisko 11,3 mln złotych.- Debiut już niedługo, w zasadzie wydarzy się tak naprawdę za kilka tygodni. W kwietniu zebraliśmy pieniądze od inwestorów przy redukcji zapisów na akcje wynoszącej 26 razy, co było podobno rekordem dla rynku NewConnect. Jesteśmy z tego bardzo dumni. Teraz oczywiście jest czas na kolejny krok, na alokowanie tych pieniędzy, które zebraliśmy - komentuje Grzegorz Brona.