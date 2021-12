Creotech Instruments uruchomi sprzedaż mikrosatelitów w dwa lata

Zarząd Creotech Instruments zwołał Walne Zgromadzenie, na którym akcjonariusze 14 stycznia zdecydują o podwyższeniu kapitału zakładowego - publicznej emisji akcji o wartości

40-50 mln zł towarzyszącej przejściu notowań spółki na główny rynek GPW w Warszawie. Pozyskane środki maja pozwolić spółce ukończyć kluczowe projekty R&D (zwłaszcza dotyczące platformy mikrosatelitarnej HyperSat oraz segmentu komputerów kwantowych i rozwiązań dronowych), które zyskają poziom gotowości technologicznej TRL9 oznaczający możliwość pełnej komercjalizacji.

Korzystne perspektywy rynkowe

W przypadku samej Ziemi firma ma być dostawcą pełnego systemu sterowania dla komputerów kwantowych (jeden z kilku podmiotów oferujących takie rozwiązania na świecie) i osiągnąć pozycję jednego z najważniejszych integratorów danych satelitarnych w Europie dzięki współpracy z EUSPA i KE oraz wprowadzić system synchronizacji czasu do rozwiązań telekomunikacyjnych.Spółka w IV kwartale 2021 roku osiągnęła pierwszy z trzech kamieni milowych (zakończenie przeglądu projektu, tzw. Preliminary Design Review - PDR), w programie budowy satelity obserwacyjnego EagleEye, którego planowane umieszczenie na orbicie okołoziemskiej ma nastąpić w 2023 roku.Drugim istotnym wydarzeniem było podpisanie aneksu do umowy konsorcjum realizującego projekt pt. "Nanosatelitarna konstelacja optoelektronicznego rozpoznania obrazowego PIAST -Polish ImAging SaTellites, zwiększającego udział spółki w projekcie z 21,8 do 28,4 mln zł.Ponadto spółka zawarła umowę z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA) rozszerzającą kontrakt na obsługę repozytorium CreoDIAS (platforma chmurowa zapewniająca dostęp do danych satelitarnych i serwisów europejskiego programu Copernicus). Wartość kontraktu wyniesie od 0,5 do 2,2 mln euro, a okres jego realizacji został przedłużony na 2022 rok.Co więcej, spółka Creotech została zaproszona przez Uniwersytet w Bernie w Szwajcarii do uczestnictwa w kolejnej misji Comet Interceptor przygotowywanej przez ESA. Zadaniem spółki będzie zaprojektowanie i wykonanie komponentów do jednego z urządzeń badawczych sondy. W 2029 roku zostanie ona umieszczona w głębokiej przestrzeni kosmicznej w celu badania składu i właściwości komet.W zakresie projektów strategicznych Creotech, kluczowy jest mikrosatelita EagleEye, którego umieszczenie na orbicie okołoziemskiej planowane jest na 2023 roku. Jego celem będzie testowanie nowych technologii związanych z obserwacją Ziemi.Satelita ten powstaje na platformie HypeSat, umożliwiającej budowę satelitów obserwacyjnych, telekomunikacyjnych i naukowych o masach 10-60 kilogramów. Ponadto zebrane dane z obserwacji Ziemi mogą znaleźć zastosowania w takich obszarach jak: monitoring infrastruktury krytycznej, zasoby ropy, inteligentne rolnictwo, czy bezpieczeństwo.- Naszym celem jest realizacja misji EagleEye w 2023 roku, dzięki której przeprowadzimy testy rozwiązania technologicznego HyperSat oraz dostarczymy serię zdjęć Ziemi o wysokiej rozdzielczości - wskazuje Brona. - W 2024 roku, chcemy umieścić na orbicie kolejne mikrosatelity, przygotowywane wspólnie z Wojskową Akademią Techniczną w ramach projektu PIAST. Perspektywy rynkowe stojące przed segmentem space w naszej spółce są bardzo dobre, a jest on uzupełniany o równie obiecujące obszary skupione wokół rynku dronowego i komputerów kwantowych - dodaje Grzegorz Brona.Aktualnie spółka posiada w swojej ofercie 29 produktów przeznaczonych dla komputerów kwantowych, co warunkuje wysoką komplementarność dostaw takich produktów na rynek. W obszarze dronowym, w najbliższych miesiącach ruszy komercyjny dostęp do systemu GREy (opracowywanego przez Creotech, DroneRadar i WIZIPISI), którego celem jest wsparcie użytkowników dronów w ocenie ryzyka planowanego lotu na nieznanym terenie i poza zasięgiem wzroku. Z kolei w kolejnych kwartałach testowany będzie także system Sample dedykowany dla lotnisk.Creotech Instruments jest największą polską firmą produkującą i dostarczającą na światowy rynek technologie kosmiczne oraz specjalistyczną elektronikę i aparaturę, m.in. na potrzeby komputerów kwantowych, kryptografii kwantowej czy laboratoriów fizyki kwantowej i wysokich energii.Urządzenia spółki brały udział w 26 projektach dla sektora kosmicznego, w tym w 14 misjach kosmicznych - z czego 4 zostało zrealizowane dla Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA).Zobacz także: Nowy plan dla polskiej branży kosmicznej. Budżet ma być pokaźny