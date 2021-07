Creotech pozyskał pieniądze z NCBR na technologie kwantowe

Creotech Instruments, polski producent systemów i podzespołów satelitarnych oraz zaawansowanej elektroniki, rozpoczyna realizację nowego projektu badawczo-rozwojowego "Elektronika w odpowiedzi na wyzwania Technologii Kwantowych" o łącznej wartości 7,2 mln zł. Spółka pozyskała na ten cel ponad 5 mln zł dofinansowania z NCBR. Opracuje rozwiązania do szybkiej integracji pełnych systemów kontrolnych dla komputerów kwantowych.

Technologie kwantowe

Debiut na NewConnect

- Stworzymy rozwiązania pozwalające na szybką integrację pełnych systemów kontrolnych dla komputerów kwantowych, dostosowanych do potrzeb konkretnej architektury kubitów - dodaje.Będą z nich mogły korzystać instytuty naukowe - do automatyzacji i obsługi eksperymentów z dziedziny fizyki kwantowej oraz jej zastosowań w chemii i biologii, jak również komercyjnie - do budowy i sterowania urządzeniami wykorzystującymi zjawiska kwantowe, przy produkcji niezwykle precyzyjnych wzorców czasu i częstotliwości oraz wysokoczułych systemów czujnikowych.- W dłuższym okresie nasze rozwiązania będą mogły służyć podniesieniu efektywności komputerów kwantowych. Ma to duże znaczenie dla przyszłych perspektyw ich zastosowania w takich obszarach, jak optymalizacja produkcji chipów półprzewodnikowych, przepływy produkcji i harmonogramy robotyki dla złożonych produktów, np. samochodów i samolotów, czy produkcja nowych leków oraz materiałów biochemicznych - wyjaśnia Anna Kamińska.Creotech Instruments od ponad trzech lat uczestniczy także w projekcie ARTIQ/Sinara. Dotyczy on stworzenia ekosystemu elektronicznych modułów kontrolno-pomiarowych stosowanych do sterowania technologiami kwantowymi, w szczególności komputerami. Projekt powstał z inicjatywy wiodących międzynarodowych grup badawczych, w szczególności z University of Oxford, NIST, PTB, University of Maryland, Army Research Lab, University of Hannover, University of Oregon oraz z Politechniki Warszawskiej.Obecnie produkowane przez firmą dostępne moduły pozwalają na kontrolę wszystkich aspektów pracy z kubitami bazującymi na pułapkach jonowych lub zimnych atomach.- Nowe moduły i urządzenia, jakie powstaną w ramach tego projektu, będą jedynym dostępnym na rynku kompleksowym portfolio rozwiązań elektronicznych dla technologii kwantowych. Dzięki koncepcji modularnej i dbałości o kompatybilność wszystkich produktów możliwe będzie znacznie szybsze budowanie pełnych systemów dedykowanych aplikacjom kwantowym. Z kolei modułowy system zapewnia przewagę nad konkurencją zarówno wśród użytkowników naukowych, jak i przemysłowych, którzy potrzebują skalowalnych, otwartych systemów zdolnych do rozbudowy. Istotną zaletą budowanego systemu jest to, iż zapewni on pełne pokrycie potrzeb komputera kwantowego na pułapkach jonowych, jeśli chodzi o system sterowania - komentuje dr Grzegorz Kasprowicz.Realizacja projektu "Elektronika w odpowiedzi na wyzwania Technologii Kwantowych" przewidziana jest na 3 lata.Creotech Instruments jest największą polską firmą produkującą i dostarczającą na światowy rynek technologie kosmiczne oraz specjalistyczną elektronikę i aparaturę, m.in. na potrzeby komputerów kwantowych, kryptografii kwantowej, czy laboratoriów fizyki kwantowej i wysokich energii. Urządzenia spółki brały udział w 26 projektach dla sektora kosmicznego, w tym w dziesięciu misjach kosmicznych, z czego cztery zostały zrealizowane dla Europejskiej Agencji Kosmicznej.W kwietniu 2021 r. spółka zakończyła pierwszą publiczną emisję akcji, z której pozyskała 11 mln 285 tys. zł. Środki te zostały przeznaczone na kontynuowanie prac związanych z opracowaniem satelity obserwacyjnego Ziemi EagleEye i podniesienie na najwyższy poziom rozwoju technologii platformy mikrosatelitarnej HyperSat.Firma planuje stworzyć własną ofertę modułowych platform satelitarnych, a także zakupić trzecią linię produkcyjną do montażu elektroniki, co pozwoli na zwiększenie skali działalności.Creotech Instruments planuje debiut na rynku NewConnect, który może odbyć się w trzecim kwartale 2021 roku.