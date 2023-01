Creotech staje na czele kwantowego projektu z budżetem ok. 7 mln euro

Za kilka tygodni ruszą badania nad kwantowymi systemami bezpieczeństwa, którym przewodzić ma Creotech Instruments. Całkowity budżet projektu wynosi około 7 mln euro.

Zarząd spółki Creotech Instruments poinformował o podpisaniu umowy na realizację projektu pt. "European, Certifiable, Affordable, User-oriented, Secure, Integration-able, Scalable quantum key distribution solutions", zgłoszonego w ramach programu Digital Europe Programme Komisji Europejskiej realizowanego w ramach Horizon Europe.

Projekt jest elementem europejskiej inicjatywy EuroQCI wspierającej rozwój kompetencji, produktów i infrastruktury do komunikacji kwantowej. Jego celem jest opracowanie, walidacja, certyfikacja i uzyskanie możliwości seryjnej produkcji technologicznie dojrzałych, zaawansowanych systemów kwantowej dystrybucji klucza (Quantum Key Distribution, QKD). Ma to być wykorzystująca zasady mechaniki kwantowej niemożliwa do złamania forma szyfrowania komputerowego.

“Realizacja projektu umożliwi spółce wejście na dynamicznie rosnący rynek systemów bezpieczeństwa opartych o kwantową dystrybucję klucza” – czytamy w komunikacie spółki.

Należące wcześniej do konsorcjum ID Quantique Europe nie spełniło wymogów weryfikacji formalnej. Projekt będzie więc realizowany przez dotychczasowych członków konsorcjum, ale w zmniejszonym składzie. Liderem ma być Creotech, a jego partnerami będą Austriacki Instytut Technologiczny oraz Instytut Fraunhofera w Niemczech.

W ramach konsorcjum Creotech ma wykonać projekt architektury systemu oraz elektroniki, a także systemu monitorowania sieci QKD. Spółka weźmie również udział w procesie certyfikacji opracowywanych systemów QKD oraz wytworzy specjalistyczną infrastrukturę, procesy i kompetencje do wielkoskalowej produkcji i testowania poprodukcyjnego systemów do QKD.

Całkowity budżet projektu wynosi około 7 mln euro, z czego około 4,2 mln euro przypadnie na Creotech i jest finansowane w 75 proc. ze środków europejskich.

Rozpoczęcie projektu planowane jest na 1 marca 2023 r. Ma on potrwać 30 miesięcy. Po zakończeniu prac badawczych i rozwojowych, Creotech chce wdrożyć rezultaty prac do własnej seryjnej produkcji.