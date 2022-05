Creotech został podwykonawcą w nowym projekcie dla Europejskiej Agencji Kosmicznej

Creotech Instruments, polski producent systemów i podzespołów satelitarnych, 19 maja został podwykonawcą i partnerem Politechniki Wrocławskiej w projekcie ,,MEMS Based Mass Spectrometry’’, realizowanym dla Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) w ramach programu ESA EXPRO+.

Celem przedsięwzięcia jest zaprojektowanie spektrometru masowego dla przyszłych misji kosmicznych ESA, służącego do identyfikacji m.in. substancji organicznych obecnych na Marsie, Wenus, czy Księżycu, badanych przez sondy kosmiczne.

Misje kosmiczne

Spółka Creotech Instruments w ramach tego projektu odpowiedzialna będzie za opracowanie i wyprodukowanie elektroniki kontroli i odczytu systemu spektrometru wraz z oprogramowaniem oraz za prowadzenie testów środowiskowych systemu. Całkowity budżet projektu wynosi 449 172 euro netto, a okres jego realizacji został ustalony na 15 miesięcy.

- Celem najnowszego projektu jest zaprojektowanie spektrometru masowego dla przyszłych misji kosmicznych ESA i tym samym identyfikacji mieszanek gazowych i substancji organicznych obecnych na badanych przez sondy kosmiczne ciałach. Udział naszej firmy w tym przedsięwzięciu wiąże się z rozszerzeniem dotychczasowej współpracy z ESA, a właściwa realizacja I fazy projektu może mieć pozytywny wpływ na uczestnictwo w kolejnych fazach przedsięwzięcia, włączając potencjalnie możliwą produkcję urządzenia na potrzeby misji kosmicznych np. na Marsie, Wenus czy Księżycu. spektrometr będzie charakteryzował się niespotykaną dotychczas na rynku miniaturyzacją i wysoką czułością, co z pewnością wpłynie na finalny kształt projektu oraz jakość poszczególnych procesów - mówi Grzegorz Brona, prezes Creotech Instruments.

- Przy ,,MEMS Based Mass Spectrometry’’ będziemy ściśle współpracowali z liderem projektu, czyli Politechniką Wrocławską, dla której pełnimy rolę strategicznego partnera - dodaje.

Polska firma w ramach projektu ,,MEMS Based Mass Spectrometry’’ odpowiedzialna będzie za opracowanie i wyprodukowanie elektroniki kontroli i odczytu systemu spektrometru wraz z oprogramowaniem oraz za prowadzenie testów środowiskowych systemu.

- Projekt zakończy się na poziomie gotowości technologicznej 4, niemniej jednak spodziewamy się jego kontynuacji w ramach kolejnych zleceń - komentuje Grzegorz Brona.

- Liczę, że w perspektywie długofalowej to przedsięwzięcie nie tylko wzmocni naszą pozycję na arenie międzynarodowej, ale i znacząco wpłynie na osiągane wyniki finansowe - dodaje.

Kosmos i technologie kwantowe

Niedawno spółka podsumowała wyniki za pierwszy kwartał 2022 roku. Odnotowała w ujęciu rocznym około dwukrotny wzrost zysku netto, który od stycznia do marca br. wyniósł 0,57 mln zł. W minionym kwartale nastąpił również 24-proc. wzrost wyniku EBITDA, który ukształtował się na poziomie prawie 1,5 mln zł. Przychody ogółem w tym okresie wyniosły 9,4 mln zł i utrzymały się na poziomie podobnym do analogicznego okresu poprzedniego roku, kiedy to zamknęły się kwotą 9,8 mln zł.

Głównymi obszarami biznesowymi firmy są branża kosmiczna oraz technologie kwantowe. W ramach pierwszego segmentu, w kwietniu 2022 roku spółka zrealizowała I fazę strategicznego projektu PIAST dla polskiego wojska, którego celem jest umieszczenie trzech satelitów obserwacyjnych, opartych na autorskiej platformie HyperSat, na orbicie okołoziemskiej w 2024 roku. Pierwszym testem technologii HyperSat będzie wystrzelenie pierwszego polskiego mikrosatelity obserwacyjnego – EagleEye, które planowane jest na przełom 2023 i 2024 roku.

Jak informuje Creotech, dalszy rozwój w segmencie kwantowym będzie napędzany udziałem Instruments w strategicznym projekcie, jakim jest realizacja budowy pierwszego dużego komputera kwantowego dla Unii Europejskiej. W maju br. międzynarodowe konsorcjum, w skład którego wchodzi spółka, otrzymało od Komisji Europejskiej zaproszenie do zawarcia ramowej umowy na budowę takiego komputera.

Creotech Instruments jest największą polską firmą produkującą i dostarczającą na światowy rynek technologie kosmiczne oraz specjalistyczną elektronikę i aparaturę, m.in. na potrzeby komputerów kwantowych, kryptografii kwantowej czy laboratoriów fizyki kwantowej i wysokich energii. Notowana na NewConnect spółka planuje debiut na rynku regulowanym GPW w Warszawie.