Cukrzyca i rak będą leczone przez skórę. Start-up z Polski szykuje przełom

Firma Biotts nabiera rozpędu po udziale w konkursie Start-up Challenge. Wrocławski start-up jest właśnie u progu badań klinicznych nowatorskiej technologii przenoszenia przez skórę leków przeciwcukrzycowych. Jego rozwiązanie tworzy też duży potencjał w leczeniu nowotworów. O planach firmy opowiada w rozmowie z WNP.PL Karolina Buratyńska, general manager w Biotts.

W następnej kolejności, być może za 3-5 lat, zajmiemy się dermatologią. Spory potencjał dostrzegamy też w dziedzinie gastroenterologii, gdzie istnieje bardzo duża grupa substancji przyjmowanych obecnie wyłącznie w formie doustnej. W tym przypadku mówimy już jednak raczej o perspektywie działań za 5-10 lat... Podsumowując: najpierw na pewno skupimy się na diabetologii, onkologii, a następnie dermatologii.- Wiemy, że na pewno mogłaby zostać wykorzystana w szczepieniach, ale nie ma teraz takiego projektu rozpoczętego w Biottsie. Zdecydowaliśmy się jednak na przeprowadzenie badania podstawowego - z wykorzystaniem jednego z naszych surowców we wskazaniu leczenia choroby COVID-19.- Tak, jest się nad czym zastanawiać, ponieważ wirus SARS-CoV-2 spowodował wiele zagrożeń zdrowotnych i ekonomicznych, podkreślił zarazem istotność branży biotechnologicznej i farmaceutycznej, którą zaczęli się mocniej interesować inwestorzy, fundusze inwestycyjne oraz macierzysta gospodarka.- Stosujemy dość tradycyjne metody dla start-upów. Naszą działalność rozpoczęliśmy tak naprawdę dzięki zaangażowaniu funduszu Leonarto i NCBiR. W 2020 roku, w ramach drugiej rundy finansowania dołączył do nas fundusz Montis Capital wraz z PFR i prywatnymi inwestorami.Obecnie przygotowujemy się do trzeciej rundy inwestycyjnej; mamy zdefiniowane badania oraz wybranych kandydatów na leki z onkologii, diabetologii, które chcemy rozwijać dzięki nowym środkom finansowym oraz dotacjom na badania i rozwój - będziemy się o nie starać. Szacujemy budżet na te badania i rozmawiamy z inwestorami zarówno z Polski, jak i z zagranicy.Wielkość środków finansowych, które zamierzamy pozyskać, jest powiązana z liczbą grantów, które planujemy pozyskać i dofinansowaniem z NCBiR na rozwój leków, o które zespół Biotts niebawem zacznie się starać.- Zdecydowanie początek przyszłego roku...- Jesteśmy blisko finalizacji kontraktu na badanie proof of concept z koncernem farmaceutycznym będącym w top 30 tej branży na świecie. Nie mogę jeszcze zdradzić nazwy firmy, bo obowiązuje mnie poufność, ale już po podpisaniu umowy wierzę, że będziemy mogli się tym chwalić.- Jak każdy start-up, poza pracami nad technologią, pracujemy też od podstaw nad wizerunkiem marki. Takie konkursy, jak Start-up Challenge, pomagają pojawić się w mediach, dotrzeć do szerokiej grupy inwestorów, partnerów biznesowych. Dzięki Start-up Challenge wzmocniliśmy naszą obecność w mediach, co w przypadku tak młodej firmy jak nasza jest na wagę złota.Na pewno widzimy pozytywne rezultaty - również za sprawą odzewu od inwestorów, jaki mieliśmy po zeszłorocznej edycji konkursy. Nie bez przyczyny mówi się, że reklama jest dźwignią handlu, a Start-up Challenge był dla nas bardzo dobrą reklamą.- Tak, odczuwamy to ciągle na co dzień, choć zdecydowany szczyt nastąpił zaraz po Start-up Challenge. Mieliśmy do czynienia ze wzmożonym zainteresowanie ze strony inwestorów, partnerów biznesowych.Nie mówię tu tylko o wrażeniach i odczuciach. Efekty były dla nas bardzo wymierne, bo przejawiało się to choćby w dużym wzroście liczby spotkań i biznesowych telekonferencji.