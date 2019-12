Cyber Monday w USA ma szansę na rekordowe 9,2 mld USD sprzedaży

Amerykański Cyber Monday, dzień dużych promocji w sprzedaży internetowej, w tym roku ma szanse przynieść rekordowe 9,2 mld USD w sprzedaży. Szacowanie wszystkich transakcji nie dobiegło jeszcze końca - wynika z danych Adobe Analytics.

Agencja Reutera wskazała, że sklepy zachęcały klientów wcześniejszymi, miesięcznymi promocjami by przedłużyć nieco okres wzmożonych zakupów. W tym roku w USA jest on krótszy o 6 dni, co spowodowane jest późno obchodzonym w 2019 r. Świętem Dziękczynienia.

Według szacunków z poniedziałkowego wieczoru dostarczonych przez Adobe Analytics w listopadzie Amerykanie wydali na zakupy w sieci ponad 72,1 mld USD. Cyber Monday z 2 grudnia miał zaś zakończyć się nawet 16,9-proc. wzrostem obrotów w porównaniach rok do roku. Aż 3 mld USD wydano na smartfony, co także jest rekordem cyberponiedziałku w USA.

Najpopularniejszymi produktami były zabawki z filmu "Kraina Lodu 2" i lalki L.O.L Surprise i konsole do gier Nintendo Switch - dodało Adobe.

Firma po otrzymaniu wieczornych danych obniżyła swoje prognozy wartości poniedziałkowej sprzedaży z 9,4 do 9,2 mld USD. Adobe monitoruje transakcje w 80 ze 100 największych sprzedawców na terytorium Stanów Zjednoczonych.

Na poniedziałkowych akcjach promocyjnych najbardziej skorzystali Amazon i jego rywale, m.in. sieci Target i Walmart. Wszyscy gracze wzmocnili swoje możliwości dostaw do klientów, by szybciej radzić sobie z realizacją zamówień online. Poprawiono też działanie systemów odbioru zakupów w sklepie po zamówieniu ich przez internet - wskazała analityk Spieckerman Retail Carol Spieckerman.

"Tak naprawdę Cyber Monday to powtórka z Black Friday, więc podwyższona dynamika sprzedaży i promocje rozpoczęły się od zeszłego tygodnia" - dodała.

Duże firmy poradziły sobie lepiej w kanale internetowym, m.in. przez inwestycje w aplikacje mobilne, nowe technologie oraz przez większy wachlarz produktów i promocji - wymieniał dyrektor Adobe Digital Insights Taylor Schreiner.

"Wielkie korporacje nadal zyskują niewspółmiernie więcej niż małe przedsiębiorstwa" - ocenił.

Reuter wskazał, że Cyber Monday nie odbył się bez protestów przeciw firmie Amazon. Demonstranci zgromadzili się przed apartamentem dyrektora generalnego firmy Jeffa Bezosa na Piątej Alei w centrum nowojorskiego Manhattanu. Zebrani zwracali uwagę na złe traktowanie pracowników magazynowych i rosnące emisje gazów cieplarnianych przez przedsiębiorstwo.