Cyberatak zakłócił produkcję Hondy w Ameryce i Indiach

Produkcja w zakładach Honda Motor została przerwana po cyberataku na wewnętrzną sieć komputerową koncernu - podała spółka we wtorek. Zakłócenia dotknęły fabryk firmy w Ameryce Północnej i w Indiach, ale nie wpłynęły na zakłady w Chinach i Japonii.

Cyberatak na Hondę został wykryty w poniedziałek rano. Incydent wiązał się z zakażeniem serwera sieci firmowej złośliwym oprogramowaniem, które m.in. zakłóciło proces inspekcji samochodów. Jeszcze tego samego dnia spółka wznowiła jednak działanie systemu i realizację dostaw ze swoich japońskich fabryk. Dotychczas nic nie wskazuje, by w następstwie zdarzenia doszło do wycieku danych przedsiębiorstwa - przekazała firma.

Jak odnotowała agencja Kyodo, koncern nadal stara się odzyskać dostęp do zainfekowanych części swojej sieci wewnętrznej i wznowić normalne funkcjonowanie. Nie wiadomo na razie, kiedy to nastąpi. Na razie spółka zaleciła pracownikom zatrudnionym w jej tokijskiej siedzibie i kilku innych placówkach, by skorzystali we wtorek z płatnego urlopu ze względu na konieczność ograniczenia dostępu do komputerów służbowych. Od środy biura Hondy mają jednak działać normalnie.

Choć według przedstawicieli Hondy działanie hakerów nie odbiło się na produkcji i sprzedaży maszyn firmy w Japonii ani w Chinach, doszło do czasowego przestoju w pracy wszystkich należących do niej placówek produkcyjnych w Ameryce Północnej. Produkcję przerwała także indyjska fabryka motorów marki.

To nie pierwszy cyberatak dotykający serwerów Honda Motor. Poprzednio w 2017 r. przedsiębiorstwo było zmuszone do przerwania pracy swojej japońskiej fabryki ze względu na atak z użyciem oprogramowania szyfrującego pliki dla okupu (ransomware).