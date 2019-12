Cyberatak zmusił linię lotniczą do odwołania lotów

Regionalna linia lotnicza RavnAir Alaska z siedzibą w stanie Alaska w północno-zachodniej części USA została zmuszona do odwołania co najmniej sześciu lotów z powodu "złośliwego cyberataku" na jej sieć komputerową – podała agencja Associated Press.

Przewoźnik w sobotę anulował wszystkie przedpołudniowe kursy, które miały się odbyć samolotem Dash 8. Rzeczniczka linii lotniczej Debbie Reinwand poinformowała, że odwołanie objęło łącznie około 260 pasażerów. W pisemnym oświadczeniu firma wyjaśniła, że "cyberatak zmusił nas do odłączenia naszego systemu obsługi technicznej Dash 8 oraz kopii zapasowej oprogramowania".

Jak podała agencja, w celu przywracania systemu RavnAir współpracowała z FBI, innymi urzędami oraz firmą zajmującą się cyberbezpieczeństwem.

Należący do RavnAir Group przewoźnik tego samego dnia poinformował, że popołudniowy rozkład lotów nie ulegnie zmianie i będzie obsługiwany zgodnie z planem.

"W ciągu najbliższych dwóch dni będziemy się starać dodawać loty tam, gdzie możemy" - podała firma w oświadczeniu. "Tam, gdzie to możliwe, zmieniliśmy rezerwacje pasażerów na inne połączenia" - dodano.

RavnAir obsługuje na Alasce ponad 100 społeczności. Jak zauważyło AP, jest to region, gdzie do wielu obszarów można dotrzeć wyłącznie drogą powietrzną.

Pozostali przewoźnicy wchodzący w skład RavnAir Group, PenAir i RavnAir Connect, obsługiwali loty zgodnie z planem wykorzystując do tego kopie zapasowe systemów.