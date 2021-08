Cyberataki. Co zmieni policja internetowa i dyrektywa NIS 2?

Cyberprzestępczość staje się coraz większym zagrożeniem dla przedsiębiorców, a zjawisko to dotyczy nie tylko międzynarodowych koncernów. Jak wynika z raportu KPMG „Barometr Cyberbezpieczeństwa", 64 proc. polskich firm uczestniczących w badaniu odnotowało w ubiegłym roku przynajmniej jeden cyberincydent. Skuteczne ataki hakerskie paraliżowały pracę nie tylko dużych organizacji, ale także mniejszych firm.

Co zmieni dyrektywa NIS 2?

Zgłoszenie cyberataku

- Osoby prywatne lub przedsiębiorcy prowadzący małe firmy ponoszą odpowiedzialność za dobre zabezpieczenie zasobów firmowych przed atakiem. Jeśli chodzi o szukanie pomocy, to w większości polegają na doradztwie specjalistycznych firm zajmujących się bezpieczeństwem IT. Podmioty te blisko współpracują z globalnymi dostawcami, korzystając tym samym z ich wiedzy i potencjału badawczego w zakresie cyberbezpieczeństwa. Taka forma kooperacji umożliwia dostęp do informacji na temat nowych rodzajów zagrożeń ze strony przestępców oraz do specjalistycznego doradztwa i szkoleń z zakresu skutecznej ochrony przed cyberzagrożeniami - mówi Piotr Zielaskiewicz z firmy Stormshield.Z wiedzy i analiz sektora prywatnego, który dominuje w zapewnianiu cyberbezpieczeństwa, korzystają również rządy. Przykładem takiej współpracy jest atak na elektrownię na Ukrainie sprzed kilku lat. O pomoc w analizie po włamaniu i identyfikacji sprawców ukraińskie służby bezpieczeństwa oficjalnie poprosiły firmę ESET, jednego z dostawców rozwiązań zabezpieczających.Czytaj: Cyberatak. Realne zagrożenie, przed którym firmy mogą się ubezpieczyć Eksperci zwracają uwagę na przyspieszenie w ostatnich latach prób uregulowania kwestii bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni na poziomie państwowym i międzynarodowym. Dla polskiej rzeczywistości mocnym katalizatorem zmian są dyrektywy europejskie. W grudniu ubiegłego roku Komisja Europejska zaproponowała nowy pakiet regulacji w sprawie cyberbezpieczeństwa tzw. dyrektywę NIS 2. Zgodnie z założeniami, efektem jej przyjęcia powinna być większa harmonizacja przepisów z zakresu cyberbezpieczeństwa w Unii Europejskiej.Państwa członkowskie będą miały obowiązek opracowania narodowego planu reagowania na kryzysy i incydenty o dużej skali. Jednocześnie dyrektywa rozszerza grono podmiotów kluczowych i istotnych z perspektywy cyberbezpieczeństwa, nakładając na nie określone obowiązki. Zalicza do nich m.in. podmioty z sektora energetycznego, transportowego, bankowego, finansowego czy zdrowotnego, a także dostawców usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej, usług zaufania czy serwisów społecznościowych i usług pocztowych, którzy wcześniej nie podlegali tego typu regulacjom.Przepisy dyrektywy wskazują minimum środków, które podmioty objęte przepisami będą musiały spełnić, zaliczając do tego katalogu m.in. prowadzenie analizy ryzyka, zapewnienie bieżącej obsługi incydentów czy korzystanie z kryptografii i szyfrowania. Wprowadzą również kary finansowe za nierealizowanie obowiązków, które będą wynosić co najmniej 10 mln euro lub do 2 proc. całkowitego, rocznego obrotu przedsiębiorstwa, w zależności od tego która kwota jest wyższa.- Wprowadzenie dyrektywy NIS2 uświadomi polskim przedsiębiorcom, że zagrożenie związane z cyberatakiem jest bardziej realne niż kiedykolwiek wcześniej. Naturalną rzeczą są przy tym obawy co do tego, jak skutecznie zabezpieczyć firmę przed zagrożeniami płynącymi z sieci. Niezależnie od daty wprowadzenia jej w życie, już dziś trzeba zaznaczyć, że wdrożenie skutecznej ochrony sieci firmowej nie sprowadza się do zakupu dedykowanych do tego urządzeń. Stoi za tym także szereg innych działań: przyjęcie i przestrzeganie odpowiedniej polityki bezpieczeństwa, kwestie związane z zatrudnieniem specjalistów, którzy będą za tę dziedzinę odpowiedzialni czy ewentualna zmiana obecnej infrastruktury IT, jeśli dotychczasowa jest przestarzała czy też niewystarczająca – wyjaśnia Piotr Zielaskiewicz. - By wprowadzić to wszystko potrzeba czasu i odpowiedniego budżetu. Aby zastosować skuteczną ochronę przez cyberprzestępcami wszystko musi być przemyślane, odpowiednio dobrane i nadzorowane - zaznacza.Czytaj: FBI alarmuje. Gwałtownie rośnie liczba cyberataków Zdaniem ekspertów, proste oszustwa związane z Internetem (jak wyłudzenia na serwisach transakcyjnych czy ogłoszeniowych), których statystycznie jest bardzo wiele, to domena, w której policja coraz częściej może wykazać się skutecznością. Jednak w przypadku poważnych ataków, wymagających zaawansowanej analizy, często pozostaje ona bezradna. Również dlatego, że ataki te niejednokrotnie mają ponadpaństwowy charakter i bez międzynarodowej współpracy służb niewiele można osiągnąć.- Rozwój technologii jest coraz szybszy i luka w kompetencjach między cyberprzestępcą a ścigającym go policjantem niekoniecznie się zmniejsza. Nie zmienia to jednak faktu, że należy cały czas podnosić kompetencje, zarówno w firmach, jak i instytucjach. Warto natomiast zgłaszać cyberataki choćby po to, aby budować świadomość instytucji i wiedzę o problemie, co pozwala lepiej antycypować przyszłe zdarzenia. Niestety z naszych doświadczeń wynika, że większość ataków nie jest zgłaszana, choć nie ma szczegółowych statystyk na ten temat. Często przedsiębiorcy koncentrują się po prostu na minimalizowaniu szkód i poprawianiu swoich technologii zabezpieczających. Obawiają się komplikacji związanej z ewentualnym śledztwem, które niekoniecznie przybliży śledczych do osiągnięcia celu - komentuje Piotr Zielaskiewicz.Zgłoszenia, również sygnały od osób prywatnych, przyjmuje także CERT NASK (Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej), który odpowiada między innymi za monitorowanie zagrożeń cyberbezpieczeństwa i incydentów na poziomie krajowym. W ten sposób ma możliwość gromadzenia informacji dających lepszy obraz zagrożeń, na które narażeni są przedsiębiorcy.Czytaj: Połowa Polaków pomaga cyberprzestępcom