Cyberbezpieczeństwo będzie nas kosztować coraz więcej

Szacuje się, że do 2025 roku cyberprzestępstwa będą kosztować globalnie 10,5 bln dolarów rocznie. Stawka jest wysoka, czego świadome są firmy i instytucje na całym świecie. Jakie są prognozy dla branży cyberbezpieczeństwa na 2022 rok?

4. Implementacja modelu Zero Trust

5. Cyberedukacja pracowników

Szacuje się, że w 2022 roku liczba cyberataków na użytkowników urządzeń podłączonych do internetu znacząco wzrośnie. W odpowiedzi, producenci IoT zapowiadają modernizację systemów zabezpieczających, przede wszystkim stawiając na ulepszenie zabezpieczeń infrastruktury dostępowej, jej bieżące monitorowanie, oraz lepsze zabezpieczenie danych.Strategia Zero Trust (dosłownie “zerowe zaufanie”) zakłada, że firmy i organizacje nie mogą automatycznie ufać użytkownikom, urządzeniom, czy wewnętrznym adresom IP, które chcą uzyskać dostęp do ich systemów czy baz danych. Zamiast ufać, powinny najpierw zweryfikować użytkownika lub system – najlepiej wieloetapowo – by mieć pewność, że posiada on odpowiednie uprawnienia do dostępu do zasobów. Dzięki temu redukuje się liczbę potencjalnych ataków. Model Zero Trust szczególnie zyskał na znaczeniu podczas pandemii, kiedy liczne firmy i instytucje przeniosły swoje zasoby do chmur, a praca odbywała się z domu, tworząc tym samym idealną przestrzeń dla cyberataku. Dlaczego? Sieć domowa w większości przypadków jest dużo gorzej zabezpieczona niż sieć firmowa, nad którą pieczę sprawuje dedykowany zespół specjalistów.Od czasu masowego przejścia na pracę zdalną, strategia Zero Trust jest coraz częściej implementowana, jednak szacuje się, że w nadchodzącym roku będzie to jeden z kluczowych obszarów cyberbezpieczeństwa, w które firmy będą inwestować.Do tej pory, cyberbezpieczeństwo firm i organizacji leżało głównie w rękach grupy tzw. poziomu C (ang. C-level) – grupy najważniejszych osób zarządzających daną instytucją i powołanych przez nich działów cyberbezpieczeństwa. Coraz częściej jednak zdają sobie oni sprawę, że części cyberataków wymierzonych w ich organizacje można zapobiec, mając odpowiednio przeszkolonych pracowników na wszystkich szczeblach. Szczególnie, w przypadku ataków socjotechnicznych.Już w 2021 r. zauważalny był wzrost zainteresowania programami szkoleniowymi z podstaw cyberbezpieczeństwa dla ogółu zatrudnionych. To krótkie kursy traktujące o socjotechnikach wykorzystywanych przez hakerów, które uświadamiają pracowników czym jest phishing czy ataki typu ransomware. Zainteresowanie tego rodzaju programami będzie w najbliższym czasie rosło – podobnie jak zapotrzebowanie na wysoce wykwalifikowanych cyberspecjalistów.Czytaj również: Gigantyczna wpadka wojska. Wyciekły dane o uzbrojeniu To oni są kluczem do bezpieczeństwa organizacji. Nie jeden ekspert, a cały zespół, który może w pełni dbać o cyberbezpieczeństwo organizacji monitorując, aktualizując, wdrażając i chroniąc zasoby sieciowe, aplikacje, systemy i sprzęt przed nieuprawnionym dostępem.Warto też pamiętać, że skuteczny zespół to taki który stale się rozwija, i pracuje na systemach, które są regularnie aktualizowane. Tylko tak są w stanie w pełni skutecznie operować w kontekście nowych zagrożeń, takich jak chociażby ostatnia podatność, która wstrząsnęła światem – log4j.