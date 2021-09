Cyberbezpieczeństwo to duże wydatki. No i specjalistów za mało

Polska ma pogłębiający się problem zbyt niskiej dostępności wykwalifikowanych kadr w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Tymczasem tak, jak dbamy o odpowiedni poziom wydatków na armię i obronność, tak powinniśmy przywyknąć, że bezpieczeństwo w świecie IT dużo kosztuje. Takie wnioski płyną z debaty „Cyberbezpieczeństwo wobec postępującej zależności od technologii”, zorganizowanej w ramach XIII Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Pomóc mogą banki i chmur

Aby to osiągnąć, konieczne wydaje się jednak pogodzenie z ponoszeniem dużych wydatków na działania związane z cybersecurity.- Trzeba zacząć wprost mówić, że bezpieczeństwo kosztuje... Płacimy 2 proc. PKB, by być bezpiecznym w obszarze militarnym. Ile płacimy za bezpieczeństwo w IT? - zapytał Artur Józefiak.Pewne oszczędności można jednak uzyskać dzięki wykorzystaniu branż, które dotychczas nie żałowały wydatków na cyberbezpieczeństwo, takich jak telekomunikacja czy bankowość.- Sektor bankowy w ogóle robi więcej niż ktokolwiek inny w stosunku do tego, do czego jest statutowo powołany, dając też pewne wzorce - ocenił Artur Józefiak.- Wszystkie przedsiębiorstwa, które mają zbudowane rozwinięte systemy cybersecurity, powinny dzielić się wiedzą i pomagać zdobywać wiedzę innym firmom w kwestii cyberbezpieczeństwa - stwierdziła Izabela Błachnio-Wojnowska.Czytaj również: Hakerzy atakują polskie firmy średnio 500 razy w tygodniu W przypadku sektora bankowego mamy już do czynienia ze swoistym pozytywnym promieniowaniem na inne branże, jeśli idzie o dziedzinę cyberbezpieczeństwa. Doświadczenia bankowców można jednak wykorzystać w jeszcze większym stopniu.- Sztuką jest to, żeby dobrze kierować posiadane środki. Ale jeszcze ważniejsze, żeby zadbać o świadomość... Sektor bankowy bardzo dużo pomaga w kształtowaniu właśnie świadomości - stwierdził Michał Kurek, szef zespołu cyberbezpieczeństwa w firmie doradczej KPMG na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej.Jego zdaniem bardzo dużą rolę w podnoszeniu poziomu cyberbezpieczeństwa firm i instytucji powinno odegrać upowszechnianie się chmury obliczeniowej o dobrej jakości. Z tym mamy jednak na razie w Polsce spore problemy.- Chmura to jest nasz trochę nierozwiązany problem w Polsce. Boimy się jej używać. Myślę, że za chwilę będziemy podobnie bali się używać 5G z powodu pewnego wizerunku, który jest budowany, a tymczasem chmura jest rozwiązaniem na te problemy - zwrócił uwagę Artur Józefiak.Z drugiej strony przełamanie niemocy w dziedzinie upowszechniania chmury może przynieść nam w krótkim czasie bardzo korzystne efekty także od strony cyberbezpieczeństwa.- Nowe technologie to ogromne szanse, w tym również właśnie dla cyberbezpieczeństwa. Wierzę w takie technologie, jak chmura publiczna, w dobrych rękach i profesjonalne, zabezpieczone systemy, wykorzystywane przez niewielkie firmy, które nigdy same nie byłyby w stanie zbudować i osiągnąć takiego poziomu bezpieczeństwa, jakie daje profesjonalnie zabezpieczona chmura - powiedział Michał Kurek.Jeżeli w dużym stopniu adopcja chmury będzie na świecie postępowała, to wyrówna się nierówna walka z cyberprzestępcami, którzy bardzo często korzystają z tego, że przepływ informacji jest nieskuteczny i testują rozwiązania w krajach mniej rozwiniętych, a potem przenoszą te narzędzia gdzie indziej i atakują w inny sposób - podsumował Michał Kurek.