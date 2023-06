Cyberbezpieczne wakacje – nowy poradnik przygotowany przez NASK

Ekspertki NASK przygotowały poradnik poświęcony przeciwdziałaniu wakacyjnym cyberzagrożeniom - m.in. jak bezpiecznie płacić kartami, jak wykonywać płatności online oraz jak przygotować sprzęt elektroniczny i bezpiecznie używać go na wakacjach - podał NASK.

Poradnik "Cyberbezpieczne wakacje 2023" omawia zagrożenia cyfrowe podczas przygotowań do urlopu oraz w trakcie wakacji. Poruszane są w nim na przykład sposoby rozpoznawania fałszywych biur podróży, sklepów internetowych czy unikania oszustw biletowych.

NASK podkreślił w informacji na temat publikacji, że wakacje to dla wielu długo wyczekiwany odpoczynek, a także czas relaksu i beztroski, która może zostać wykorzystana przez oszustów, by wykraść nasze pieniądze lub dane.

Materiał przygotowany przez ekspertki dotyczy też ochrony własnego wizerunku, wrażliwych danych oraz ryzyka wynikającego z relacji z nowo poznanymi osobami. Tekst ostrzega też przez fałszywymi ofertami pracy, przemytem i praniem pieniędzy, a także fałszywymi inwestycjami czy reklamami.

O oszustwach na wakacje last minute, niebezpiecznych wakacyjnych znajomościach, o tym, jak bezpiecznie korzystać z publicznej sieci Wi-Fi i na co narażone są nasze urządzenia z dostępem do internetu oraz jak je chronić będzie można w czwartek 29 czerwca w południe posłuchać podczas specjalnego szkolenia (https://www.youtube.com/watch?v=_hHJNvSRCP8).

Webinar o tematyce wakacyjnej przygotował NASK we współpracy z policyjnym Centralnym Biurem Zwalczania Cyberprzestępczości.

Prawie pięćdziesięciostronicowy poradnik w formacie pdf można uzyskać w sieci (https://bezpiecznymiesiac.pl/download/7/2620/CyberbezpieczneWakacjepublikacjaB523062023.pdf?sid=4462dbe8cda770ade7b7fbc349bbb741).