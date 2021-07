Cyberprzestępczość będzie zwalczana przez CBZC. Rząd tworzy nową służbę

Tworzymy w policji Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości - służbę, która będzie zajmować się tylko i wyłącznie przeciwdziałaniem cyberzagrożeniom - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Cyberprzestępczość to plaga XXI wieku - ocenił.

Minister @MSWiA_GOV_PL @Kaminski_M_ w #KPRM: Chcemy, aby ustawa weszła w życie od 1 stycznia 2022 r. i przystępujemy bardzo szybko do organizacji tej służby. Mamy już zaczyn w postaci 350 funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. pic.twitter.com/MFD7rl92f8 — Kancelaria Premiera (@PremierRP) July 27, 2021

Poinformował, że w tym celu zostanie powołany "fundusz cyberbezpieczeństwa", z którego ma być finansowana walka z cyberprzestępczością. Premier zapewnił, że internet "nadal może być obietnicą lepszego świata", które "zbliża ludzi do siebie". "Ale warunek jest jeden - musimy z niego przepędzić przestępców" - stwierdził.Kamiński wyjaśnił, że Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości ma być w pełni działania do 2025 r. i liczyć wówczas 1800 funkcjonariuszy, zarabiających 10-15 tys. zł netto. Nabór do służby ruszy w styczniu, nowa służba będzie miała uprawnienia operacyjne - poinformował szef MSWiA."To ma być bardzo nowoczesna służba, złożona w dużej mierze z nowych policjantów. Służba ta będzie prowadziła nie tylko działania dochodzeniowo-śledcze, ale bardzo zaawansowane działania operacyjne. Będzie stosowała najnowocześniejsze i najbardziej zaawansowane metody pracy operacyjnej, takie jak prowokacja policyjna, zakup kontrolowany" - powiedział.Zapowiedział dla przyjmowanych do Biura "zupełnie oddzielną ścieżkę naboru i zupełnie oddzielną siatkę płac" niż w policji."Będzie liczyła się tylko ich wiedza informatyczna; zrezygnujemy z testów fizycznych. To, co w głowie, jest najważniejsze" - podkreślił. "To musi być służba atrakcyjna, przyciągająca ludzi z rynku" - dodał.Funkcjonariuszom nowej służby mają ustawowo przysługiwać oprócz pensji stałe dodatki w wysokości od 70 do 130 proc. przeciętnego uposażenia w policji. "To oznacza, że w praktyce będą zarabiali 10-15 tys. zł netto" - powiedział minister.Służba ma otrzymać "nowoczesną, bezpieczną centralę", która zostanie zbudowana na warszawskich Szczęśliwicach na działce zarządzanej przez policję.Zostanie też wprowadzona jednolita siatka płac dla ekspertów cyberbezpieczeństwa pracujących dla państwa - wynika z informacji przekazanych podczas konferencji.Projekt został przygotowany i zamknięty przez MSWiA wraz z Komendą Główna Policji, dziś został przekazany do dalszych prac w rządzie. "Chcemy, żeby wszedł w życie, czyli realnie został uchwalony przez parlament i uzyskał podpis prezydenta przed końcem roku tak, żeby wszedł w życie 1 stycznia 2022 r." - powiedział Kamiński.Minister liczy, że po wakacjach - na jesieni - projekt ustawy trafi do parlamentu "i poprosimy parlament o pilną pracę nad nim" - dodał.Zmieniona będzie też ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa.