Cyberpunk 2077: rekordowa sprzedaż, rekordowe spadki

Nocna premiera długo wyczekiwanej gry Cyberpunk 2077 pobiła rekord zainteresowania w swojej kategorii. Rekordowe okazały się również spadki kursu dewelopera gry – spółki CD Projekt RED. Papiery spółki zakończyły czwartkową sesją na 8,5 proc. minusie.

Spadki mimo sukcesu

Premiera gry "Cyberpunk 2077" w wersji na komputery PC w serwisach Steam, GOG i Epic Store oraz na Google Stadia miała miejsce w czwartek jednocześnie we wszystkich krajach, o godz. 1:00 w nocy polskiego czasu.Gra od debiutu znajduje się na pierwszym miejscu listy bestsellerów Steam, największego portalu dystrybucji cyfrowej gier na PC. Tytuł zajmuje pierwszą pozycję również na portalach Epic Store i GOG. W tym ostatnim ma ponadto drugą lokatę na liście wszech czasów, za kultowym "Heroes of Might and Magic 3" z 1999 roku.Gra musi jednak na siebie zarobić – a koszty były olbrzymie. Poznamy je przy okazji publikacji raportu rocznego spółki.- W przypadku "Wiedźmina 3" koszty produkcji i marketingu rozkładały się mniej więcej pół na pół. Sumaryczny budżet to było 360 mln zł. W tym przypadku koszty są zdecydowanie większe, podamy je, gdy będziemy podsumowywać rok, to jest dana finansowa - zdradził w czwartek prezes Kiciński.Gra cieszyła się bardzo dobrymi recenzjami prasy branżowej, która jednak zwracała uwagę na dużą ilość błędów. Pierwsze reakcje graczy mogą wskazywać, że graczom te błędy przeszkadzają znacznie bardziej niż recenzentom. Jak dotąd przy ponad 36 tys. ocen graczy na portalu Steam 73 proc. jest pozytywnych, a to jednak słabsze oceny niż przyznawali recenzenci.Z drugiej strony przy tak rozbudowanych produkcjach błędy są nie do uniknięcia, normalną praktyką jest wypuszczanie przez deweloperów łatek, które usuwają błędy. Tak naprawdę praca nad grą trwa przez wiele miesięcy również po premierze.Mimo tak dobrych wyników sprzedażowych kurs akcji CD Projekt zaliczył w czwartek spektakularny spadek. Cena spadła o ponad 8,5 proc. Nie pierwszy raz w tym tygodniu. W poniedziałek CD Projekt stracił 4 proc., we wtorek 7 proc., a w środę zyskał zaledwie 0,2 proc. Jeszcze w poniedziałek przed południem cena akcji znajdowała się na historycznych szczytach ponad 460 zł. Czwartkową sesję zakończyły z ceną o 100 zł niższą – 362 zł.- Wydaje się, że wśród czwartkowych wydarzeń najważniejszy dla krajowego rynku był debiut „Cyberpunka” i nastawienie inwestorów wobec CD Projektu. Cena akcji spadła prawdopodobnie w realizacji strategii „kupuj plotki, sprzedawaj fakty” – ocenia analityk DM mBanku Kamil Jaros.Warto przypomnieć, że w momencie premiery Wiedźmina 3 w maju 2015 roku kurs akcji CD Projekt również zaliczył zjazd o ponad 6 proc. W następnych miesiącach i latach sukces tej i innych produkcji studia nie dał inwestorom powodów do narzekań. Wówczas akcje kosztowały 25 zł. Dziś - nawet po tych spadkach - są kilkunastokrotnie droższe.