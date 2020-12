Cyberpunk 2077 wchodzi do gry. Narodziny legendy?

Nadeszła najbardziej wyczekiwana premiera roku. W nocy z 9 na 10 grudnia stworzona przez CD Projekt RED gra Cyberpunk 2077 trafi do rąk graczy. Wśród ekspertów zebrała dobre recenzje, ale to właśnie powodzenie wśród graczy zdecyduje o najbliższych miesiącach warszawskiego studia.

Świadectwem popularności dzieła CD Projekt RED może być społecznościowa sieć dyskusyjna Reddit. Jak zauważył jej użytkownik Frost_Winter, popularność grupy r/cyberpunkgame pobiła rekord - jako pierwsza skupiła wokół siebie pół miliona użytkowników zainteresowanych dowolną grą jeszcze przed jej wydaniem.Apetyty graczy wzmagało dodatkowo trzykrotne odkładanie premiery. Pierwotnie gra miała trafić do graczy w kwietniu, firma przełożyła jednak premierę, na wrzesień, potem na listopad, wreszcie na 10 grudnia.Cyberpunk 2077 to gra akcji, której bohaterowie będą działać w futurystycznym mieście Night City zdominowanym, a nawet stopniowo likwidowanym, przez technologię. Maszyny będą łączyły się z ludzkimi ciałami oraz je modyfikowały.Niezależnie od sukcesów sprzedażowych, a te są mocno prawdopodobne, to Cyberpunk 2077 będzie z pewnością najgłośniejszą grą co najmniej jednego sezonu i punktem odniesienia do wielu innych produkcji.