Cyberpunk 2077 znika z Playstation Store przez błędy

Firma Sony wycofała w piątek głośną grę polskiego producenta Cyberpunk 2077 ze swojego sklepu online Playstation Store. Decyzja ma związek z dużą liczbą błędów w pierwszej wersji gry na konsole Playstation 4.

Jak podała firma w komunikacie, decyzja była podyktowana troską o "utrzymanie satysfakcji klientów" i ma obowiązywać do odwołania.

Wyprodukowany przez polskie studio CD Projekt RED Cyberpunk 2077 to najbardziej oczekiwana gra wideo tego roku, jednak jej premiera wzbudziła duże kontrowersje ze względu na dużą liczbę "bugów" - błędów i problemów technicznych - zwłaszcza w wersji na konsole Playstation 4 i Xbox One. W związku z tym warszawska firma zaoferowała graczom zwrot pieniędzy za zakupione gry.



Zarząd spółki tłumaczył sytuację tym, że chcąc wypuścić opóźnioną już grę, zlekceważył uwagi dotyczące złego działania na starszych konsolach.



Jeszcze przed rozpoczęciem sprzedaży zebrano ponad 8 mln przedpremierowych zamówień. Premiera najnowszej gry CD Projektu miała miejsce w czwartek w nocy, a już w piątek producent gry stwierdził, że „wartość należności licencyjnych z tytułu zrealizowanej sprzedaży przedpremierowej gry Cyberpunk 2077 we wszystkich kanałach cyfrowych przewyższyła łączną sumę całkowitych nakładów na wyprodukowanie gry oraz kosztów jej marketingu i promocji, zarówno dotychczasowych, jak i planowanych do końca 2020 r.”



Szybko jednak okazało się, że gracze używający konsol starszej generacji nie są zadowoleni z działania gry – jej oceny były bardzo niskie. Wskazywano na dużą ilość błędów oraz problemy ze stabilnością i płynnym działaniem gry na starszych urządzeniach.