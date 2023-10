Cyberpunk idzie jak burza, a współzałożyciel CD Projekt rezygnuje ze stanowiska

Współzałożyciel CD Projekt Adam Kiciński chce zrezygnować z funkcji członka zarządu spółki na koniec 2024 roku. Od 2025 r. planuje kandydować na członka rady nadzorczej spółki. Dwa tygodnie od premiery spółka sprzedała przeszło 3 mln kopii dodatku Cyberpunk 2077: Widmo Wolności.

O swoich zamiarach Adam Kiciński informuje w liście skierowanym do pracowników. Podkreśla w nim, że decyzja jest "starannie przemyślana".

"Moją długoterminową intencją jest dalsze wspieranie rozwoju spółki, z pozycji chłonka Rady Nadzorczej" - czytamy w liście.

Adam Kiciński zwraca uwagę, że CD Projekt zaczynał od składu 5-osobowego, dzisiaj liczy ponad tysiąc osób.

To niejedyne zmiany w strukturze zarządczej w największej polskiej spółce gamingowej.

Od stycznia 2024 r. Adam Kiciński pełnić będzie rolę chief strategy officer (dyrektor ds. strategii), rolę chief executive officer (dyrektor wykonawczy/prezes) pełnić będą: Adam Badowski oraz Michał Nowakowski.

Świetne wyniki. 3 mln kopii Cyberpunk 2027 "Widmo Wolności"

Jak informuje CD Projekt, do tej pory, w ciągu trzech lat sprzedano 25 mln kopii gry Cyberpunk 2077. Warto zauważyć, że pierwsze 18 mln sprzedano w cztery miesiące, potem gra zmagała się z wieloma błędami i - w konsekwencji - poprawkami nanoszonymi przez autorów.

Świetnie sprzedaje się wydany we wtorek 26 września dodatek do gry Cyberpunk 2027 o podtytule "Widmo Wolności". Na wszystkich dostępnych platformach sprzętowych sprzedano do tej pory 3 mln kopii.

CD Projekt działa w branży elektronicznej rozrywki - gier wideo. Opiera się na dwóch fundamentach - produkcji gier w ramach studia deweloperskiego CD Project Red oraz globalnej cyfrowej dystrybucji realizowanej przez serwis GOG.com. Studio CD Project Red jest znane jako twórcy trylogii gier o Wiedźminie oraz Cyberpunk 2027.

Od 2002 roku spółka jest notowana na GPW. Kapitalizacja na poziomie 11,9 mld zł.

Największymi akcjonariuszami spółki są Marcin Iwiński z 12,89 proc. głosów, Michał Kiciński z 10,44 proc. głosów oraz Piotr Nielubowicz z 6,86 proc.