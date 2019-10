CYBERSEC wyznaczy w Katowicach kluczowe kierunki dla cyberbezpieczeństwa

Dynamiczny rozwój technologii cyfrowych zmienia na naszych oczach świat. Stwarza nowe szanse i możliwości, ale także generuje koszty i wyzwania związane z cyberbezpieczeńśtwem. Jak im sprostać? Odpowiedzi na to pytanie przyniesie w dniach 29-30 października - CYBERSEC - największe w Europie Środkowo-Wschodniej wydarzenie dotyczące cyberbezpieczeństwa. Jubileuszowa, piąta edycja imprezy po raz pierwszy zawita do Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach.

Specjaliści z całego świata

Nowe pomysły, w nowym miejscu

Konferencji będą towarzyszyły również największe w regionie CEE targi produktów i usług cyberbezpieczeństwa - CYBERSEC EXPO.- CYBERSEC EXPO powstało z myślą zarówno o firmach, które pragną bezpiecznie przeprowadzić cyfrową transformację, jak i dostawcach rozwiązań, którzy mogą im w tym pomóc. Mamy nadzieję, że tworząc coroczną regionalną platformę na rynku bezpieczeństwa cybernetycznego, nasze EXPO stanie się stałym elementem krajobrazu informatycznego Europy Środkowo-Wschodniej - wyjaśnia Robert Siudak, dyrektor ds. współpracy i realizacji projektów strategicznych w Instytucie Kościuszki.- Na liście już potwierdzonych partnerów i wystawców znajdują się tacy giganci jak Microsoft, Samsung, BAE Systems, CISCO, T-Mobile, a także regionalni czempioni, scale-upy i star-tupy, takie jak Nethone, Cryptomage, Cyberus Labs czy Secfence. Ciekawym elementem będzie także strefa 5G, w której prezentowana będzie technologia oraz komponenty sieci kolejnej generacji - dodaje.Jak przewidują organizatorzy, przestrzeń CYBERSEC EXPO w trakcie dwóch dni wydarzenia zgromadzi łącznie ponad 2,5 tys. uczestników. Wydarzenie jest skierowanie do szerokiego grona odbiorców, także tych nietechnologicznych i już dziś można się na nie zarejestrować. Dla firm będzie to szansa na prezentację innowacyjnych produktów i pozyskanie nowych klientów. Natomiast odwiedzający będą mieli świetną okazję do zapoznania się z nowinkami technologicznymi i sposobami działania cyfrowych rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa.CYBERSEC EXPO to jednak znacznie więcej niż same targi. W specjalnej strefie konferencyjnej odbędą się liczne panele, podczas których goście będą rozmawiać m.in. o potencjale Europy Środkowo-Wschodniej w kontekście szybko rozwijającego się sektora bezpieczeństwa ICT oraz ostatnich działań regulacyjnych i certyfikacyjnych na poziomie Unii Europejskiej. Zostaną również omówione obecne i przyszłe trendy, takie jak automatyzacja, bezpieczeństwo jako usługa (Security as a Service) czy outsourcing. Dodatkowo odbędą się wykłady i prezentacje, a także warsztaty i spotkania networkingowe, m.in. wieczorna gala dla partnerów, wystawców i gości.Na CYBERSEC EXPO będzie miała miejsce również światowa premiera zupełnie nowego rozwiązania służącego zapewnieniu bezpieczeństwa internetu rzeczy - ELIoT Pro. Produkt polskiej firmy Cyberus Labs jest wszechstronnym i uniwersalnym systemem bezpieczeństwa cybernetycznego IoT, który chroni użytkowników, urządzenia i dane w kluczowych sektorach gospodarki.- Jesteśmy dumni, że oficjalnie przedstawimy ELIoT Pro na jednej z najważniejszych imprez w europejskim kalendarzu technologicznym - mówi Jack Wolosewicz, współzałożyciel Cyberus Labs, CEO i CTO.- ELIoT Pro to rewolucyjne rozwiązanie w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego. Nasze wszechstronne szyfrowanie zostało specjalnie zaprojektowane dla szerokiej gamy urządzeń internetu rzeczy, aby uczynić każdy typ środowiska IoT bezpieczniejszym niż kiedykolwiek wcześniej. Mocną stroną systemu ELIoT Pro jest również to, że został on zaprojektowany w taki sposób, aby był w pełni zgodny z prawodawstwem UE - dodaje.W trakcie wydarzenia zostaną również przedstawione wyniki partnerstwa pomiędzy Urzędem Miasta Katowice a Cyberus Labs. Zaprezentowana zostanie pierwsza pilotażowa integracja ELIoT Pro z inteligentnymi systemami miejskimi, mająca na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa cyfrowego mieszkańców Katowic.Jak co roku, głównym wydarzeniem będą prezentacje i panele dyskusyjne na CYBERSEC Forum, które odbywać się będą w ramach czterech równoległych ścieżek tematycznych: Państwo, Obrona, Przyszłość i Biznes.Wśród najważniejszych tematów poruszanych podczas pierwszego dnia konferencji będzie zapewnienie bezpieczeństwa sieci piątej generacji (5G), co ma związek z ostatnimi wydarzeniami na arenie międzynarodowej, m.in. podpisaną we wrześniu Wspólną Deklaracją Polski i USA ws. budowy sieci 5G.W ostatnią fazę wchodzą także prace Komisji Europejskiej nad opracowaniem zestawu narzędzi do zarządzania ryzykiem oraz niezbędnych wymagań zapewniających bezpieczeństwo sieci 5G. Z kolei w Polsce trwa dyskusja na temat modelu budowy sieci tzw. #Polskie5G.Udział w debatach poświęconych bezpieczeństwu sieci 5G zapowiedziało ponad 50 specjalistów i decydentów, w tym m.in. Robert L. Strayer, Zastępca Asystenta Sekretarza Stanu ds. Cyber i Międzynarodowej Komunikacji w Departamencie Stanu USA, Jakub Boratyński, kierownik działu cyberbezpieczeństwa i prywatności cyfrowej w Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej, Karol Okoński, pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa, Lisa Fuhr, dyrektor generalna European Telecommunications Network Operators’ Association, Ciaran Martin, szef Narodowego Centrum Cyberbezpieczeństwa Wielkiej Brytanii czy Arne Schönbohm, prezydent niemieckiego federalnego Biura ds. Bezpieczenstwa InformacyjnegoDrugi dzień konferencji poświęcony będzie głównie cyberobronności i wyzwaniom geopolitycznym związanym z rozwojem technologii cyfrowych. W dyskusjach poświęconych kwestiom wspólnego budowania zdolności technologicznych i cybernetycznych wezmą m.in. Antonio Missiroli, zastępca sekretarza generalnego NATO do spraw nowych wyzwań bezpieczeństwa, Tomasz Zdzikot, sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, czy gen. Keith Alexander, były dyrektor Narodowej Agencji Bezpieczeństwa USA i twórca amerykańskich wojsk cybernetycznych.Jak co roku gośćmi CYBERSEC będą również liczni przedstawiciele sektora prywatnego, m.in. John Frank, wiceprezes Microsoftu ds. relacji rządowych dla Europy, Ulf Pehrsson, wiceprezes Ericssona odpowiedzialny za stosunki rządowe i przemysłowe, czy Scott Carpenter, dyrektor zarządzający Jigsaw w Google.W tym roku CYBERSEC CEE po raz pierwszy odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym (MCK) w Katowicach, nowoczesnym, oddanym do użytku w 2015 roku, obiekcie łączącym funkcje: kongresową, konferencyjną, wystawienniczą, targową i widowiskową.Organizacja wydarzenia w stolicy województwa śląskiego wpisuje się w szerszą strategię transformacji przemysłowej i technologicznej miasta Katowice i całego regionu.Rejestracja na wydarzenie, które odbędzie się w dniach 29-30 października 2019 roku, jest dostępna na stronie wydarzenia www.cybersecexpo.eu.