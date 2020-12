Cyberzagrożenia 2021: cyfryzacja edukacji i ataki na systemy przemysłowe

Cyberzagrożenia, które czekają nas w 2021 r., to m.in. ryzyko związane z postępującą cyfryzacją edukacji oraz ewolucją ataków na sektor przemysłowy - oceniają w swoim dorocznym raporcie eksperci z firmy Kaspersky Lab zajmującej się cyberbezpieczeństwem.

Według specjalistów ryzyko dla cyberbezpieczeństwa w 2021 r. będzie kształtowane przez związane z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 zmiany w takich obszarach, jak edukacja czy praca, które w dużej mierze przeniosły się do sfery zdalnej. Raport opiera się na analizie incydentów z poprzednich dwunastu miesięcy.

Zdaniem ekspertów firmy Kaspersky zarówno uczniowie, jak i pedagodzy powinni zwracać większą uwagę na bezpieczeństwo swoich danych osobowych. Brak dobrych ustawień bezpieczeństwa na komputerach, z których odbywa się nauka zdalna, może prowadzić do naruszeń prywatności, a także zwiększenia podatności na ataki hakerskie. Coraz popularniejszym celem cyberprzestępców stają się platformy edukacyjne. Specjaliści podkreślają, że zdalna nauka stwarza również nowe zagrożenia związane z cybernękaniem.

W nadchodzącym roku znaczące będzie również ryzyko związane z atakami ukierunkowanymi, wycelowanymi w sektor przemysłowy. Cyberprzestępcy w ostatnim czasie skupieni są bowiem na pozyskiwaniu dużych ilości danych na temat przedsiębiorstw oraz ich sieci teleinformatycznych. Szczególnie groźne pozostają więc wciąż ewoluujące ataki na przemysłowe systemy sterowania. Działania hakerów stają się coraz bardziej ukierunkowane i wyrafinowane. Ponadto obejmują wykorzystanie taktyk APT, które cechuje długofalowy charakter ofensywnych cyberoperacji.

Sieci przemysłowe stały się w tym roku bardziej podatne na ataki ze względu na przeniesienie pracy do modelu zdalnego. Personel pozostający na miejscu jest stosunkowo nieliczny w porównaniu z osobami, które do sieci firmowych uzyskują dostęp zdalnie, często z urządzeń prywatnych, które nie są zabezpieczone we właściwy sposób - zwracają uwagę badacze dostawcy oprogramowania antywirusowego z siedzibą w Moskwie.

Jako przynęta przez cyberprzestępców nadal będą w przyszłym roku wykorzystywane tematy związane z medycyną i opieką zdrowotną, a próby kradzieży badań dotyczących koronawirusa będą zdarzały się tak długo, jak będzie trwała walka z wywoływaną przez niego chorobą COVID-19 - prognozuje Kaspersky. Według specjalistów nacisk na bezpieczeństwo cyfrowe w szpitalach jest zatem szczególnie istotny. Jak podkreśla rosyjskie przedsiębiorstwo w swoim raporcie, jego zwiększenie daje nadzieje na to, że w 2021 r. będzie miała miejsce pogłębiona współpraca ekspertów z branży cyberbezpieczeństwa z sektorem opieki zdrowia.