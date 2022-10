Cyfrowa drukarnia Labo Print utrzymuje wzrostowy trend

Labo Print, drukarnia wielkoformatowa działająca w branży reklamowej, odnotowała we wrześniu 2022 roku jednostkowe przychody ze sprzedaży netto wynoszące 13,702 mln zł, co stanowi wzrost o 22 proc. w stosunku do września 2021 roku, w którym wyniosły one 11,277 mln zł.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto Labo Print we wrześniu 2022 roku ukształtowały się na poziomie 14,546 mln zł, co stanowi wzrost o 22 proc. w stosunku do września 2021 roku, kiedy wyniosły one 11,938 mln zł.

W okresie styczeń-wrzesień 2022 roku jednostkowe przychody ze sprzedaży netto cyfrowej drukarni wyniosły 108,435 mln zł, co oznacza wzrost o 46 proc. w stosunku do okresu styczeń-wrzesień 2021 roku, gdy wyniosły one 74,472 mln zł.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto w okresie styczeń-wrzesień 2022 roku były na poziomie 119,615 mln zł, co stanowi wzrost o 43 proc. w stosunku do okresu styczeń-wrzesień 2021 roku, kiedy wyniosły 83,832 mln zł.

Wzrostowi uległa w stosunku do września 2021 roku sprzedaż w segmentach druku cyfrowego i etykiet, natomiast w segmencie standów i opakowań pozostała na zbliżonym poziomie. Dynamiki miesięczne, zarówno jednostkowa, jak i skonsolidowana, były niższe niż w poprzednich miesiącach 2022 roku ze względu na efekt wysokiej bazy we wrześniu 2021 roku – podano w komunikacie.

Spółka Labo Print jest notowana na GPW w Warszawie. Jej głównymi akcjonariuszami, posiadającymi po 45,67 proc. akcji, są prezes Krzysztof Fryc i wiceprezes Wiesław Niedzielski.

Niewielu z nas będzie stać na auto w przyszłości. Czy samochody będą wygodą tylko dla bogatych? Zobacz nasze najnowsze 1x1 na Kanale Gospodarczym