Cyfrowa fala gruntownie zmieni polską energetykę

Ważnym sektorem, który długo się nie zmieniał, jest elektroenergetyka, ale fala zmian i digitalizacji właśnie tam dociera. To obszar, który czeka rewolucja cyfrowa porównywalna z tą, którą sektor telekomunikacji czy banki mają za sobą - mówi WNP.PL Bartłomiej Nieścierowicz, starszy wiceprezydent odpowiedzialny za Polskę i kraje bałtyckie w firmie konsultingowej CGI Polska.

- W Polsce jest jeszcze wiele branż, które dopiero zaczynają proces digitalizacji i zaczynają patrzeć na siebie w sposób bardziej cyfrowy. Ważnym sektorem, który długo się nie zmieniał, jest elektroenergetyka, ale fala zmian i digitalizacji właśnie tam dociera. Uważam, że elektroenergetyka to obszar, na który w najbliższych latach cyfryzacja wpłynie najbardziej. Czeka ją rewolucja cyfrowa porównywalna z tą, którą sektor telekomunikacji czy banki mają za sobą.- Moim zdaniem nie można mówić o zapóźnieniu cyfrowym polskiej elektroenergetyki, bo to jest branża strategiczna, która generalnie wolno się zmienia, a po drugie to sektor odpowiadający za bezpieczeństwo energetyczne kraju, więc jego zmiany muszą być dobrze zaplanowane.Mówiąc o cyfryzacji elektroenergetyki mówimy o transformacji cyfrowej nie pojedynczych dostawców czy sprzedawców energii, ale o całym rynku energii. Jest w Polsce kilka dużych przetargów, które świadczą o tym, jak duże zmiany czekają rynek energii elektrycznej. Należy do nich prowadzony przez PSE przetarg na utworzenie centralnego systemu informacji rynku energii (CSIRE), którego operatorem (OIRE) będą PSE.- Nie możemy się dzielić informacjami z postępowania. Teraz wszystkie decyzje są po stronie PSE. Oczekujemy na nie. Ważne, że weszły już w życie przepisy zawarte w tzw. ustawie licznikowej, które mówią, że CSIRE powinien być uruchomiony w ciągu najbliższych trzech lat.- Biorąc pod uwagę chociażby wielkość polskiego rynku energii - ponad 17 mln punktów poboru energii - uważam, że trzy lata na uruchomienie CSIRE to termin bardzo wymagający dla tak skomplikowanego projektu.- CGI, które wywodzi się z Kanady, istnieje już 45 lat, a w Polsce działamy od prawie 25 lat. Patrząc globalnie, nasza pozycja na rynku rozwiązań dla energetyki jest dobra. Mamy wiele wdrożeń, m.in. na Litwie, Łotwie, Estonii, Danii, Holandii, Wielkiej Brytanii, Finlandii, Kanadzie czy USA, a zatem i kompetencje.W Polsce też już mamy zespoły świadczące usługi IT dla energetyki, ale znacznie krócej niż dla telekomunikacji czy bankowości, bo od pięciu lat. Naszym długofalowym celem jest powiększanie portfela naszych usług w energetyce. Nasz zespół energetyczny jest coraz większy, portfolio też.- Globalna strategia rozwoju CGI zakłada podwajanie lokalnych rozmiarów biznesu co pewien czas, zarówno organicznie, jak i poprzez przejęcia. CGI na całym świecie zrobiło już ponad sto przejęć i ja też od nich nie stronię.Od czterech lat odpowiadam za biznes CGI w Polsce i krajach bałtyckich i mam już za sobą dwie akwizycje. Uważam, że poszły całkiem dobrze, bo liczba odejść pracowników po przejęciach wyniosła około 11 proc., a więc poniżej średniej dla rynku IT.Jeśli znajdziemy w Polsce firmę IT podobną do nas, o podobnym podłożu kulturowym, podobnie pracującą z klientami, to będziemy rozważać połączenie. Gdybyśmy przez akwizycję mogli się wzmocnić na rynkach, na których jesteśmy, to bylibyśmy z tego bardzo zadowoleni, a jeśli chodzi o energetykę, to pewnie byłoby to dla nas szczególnie pomocne.- W tym roku w Polsce weszliśmy mocno w sektor produkcji. Zaczęliśmy świadczyć dla tego biznesu usługi z pogranicza IT oraz doradztwa i zaczynamy projekty wdrożeniowe dla polskich firm produkcyjnych. Naszą ambicją jest dalszy rozwój CGI w tym obszarze w Polsce.Bardzo intensywnie pracujemy też nad transformacją sektora ubezpieczeniowego, w tym nad nowymi rozwiązaniami chmurowymi, które powinny przynieść nową wartość dla branży ubezpieczeniowej.Rozwijając zakres usług, staramy się jednocześnie zwiększać zatrudnienie. Teraz w Polsce zatrudniamy około 450 osób i mamy 30-40 otwartych pozycji rekrutacyjnych. Niestety, o pracowników w branży IT od dawna nie jest łatwo. Wydaje mi się, że to globalna bolączka branży IT. Kadr brakuje, bo digitalizacja staje się coraz powszechniejsza i rynek rośnie bardzo szybko.