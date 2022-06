Cyfrowa Polska nie wygląda źle. Jesteśmy na dobrym poziomie

- Niektóre kraje europejskie są bardziej konserwatywne niż Polska pod względem cyfryzacji. Polska administracja jest w części scyfryzowana: e-dowód, e-obywatel i inne aplikacje pokazują, że jesteśmy na dobrym poziomie technologicznym - mówi WNP.PL Maciej Zieliński, prezes Siemens Polska.

Pandemia przyśpieszyła digitalizację. Firmy, które już miały narzędzia, nawet do prostej komunikacji, miały przewagi konkurencyjne nad innymi.

Szef Siemensa w Polsce przewiduje, że cyfryzacja w najbliższych 10 latach będzie dominującą tendencją w przemyśle i w życiu codziennym.

Do sektorów, w których cyfryzacja jest najbardziej zaawansowana, należą farmacja i automotive.

- Pandemia wpłynęła na przyśpieszenie digitalizacji na całym świecie. Zostaliśmy zamknięci w domach, przedsiębiorstwa często zostały bez pracowników i w związku z tym trzeba je było zdalnie obsługiwać. Firmy, które już wcześniej miały narzędzia, nawet te do prostej komunikacji, czyli platformy do komunikacji i pracy rozproszonej, domowej nie musiały szukać tych rozwiązań i były w stanie aktywności biurowe przenieść do domów - mówi WNP.PL Maciej Zieliński, prezes Siemens.

Trend na najbliższe 10 lat

Tam, gdzie o pracy zdalnej, z oczywistych względów nie może być mowy, pandemia pokazała, że niezbędne jest to, żeby fabryka była podłączona do sieci internetowej i wykorzystywała internet rzeczy.

Dzięki cyfryzacji można przewidywać potrzebę remontów oraz wcześniej lokalizować urządzenia wymagające serwisu i wysyłać pracowników do poszczególnych urządzeń wtedy, gdy jest to niezbędne.

- Do tego doszło zdalne nauczanie, zdalna praca, zdalna obsługa fabryki i zdalne utrzymanie fabryki. To wszystko napędziło cyfryzację bardzo mocno i zakładam, że ta tendencja w najbliższych 10 latach będzie domininowała w przemyśle i w naszym życiu - prognozuje Maciej Zieliński.

Farmacja i automotive pokazują kierunek

- Cyfryzacja jest absolutnie wszędzie, jest interdyscyplinarna. Firmy, które się nie cyfryzują i nie wdrażają nowoczesnych technologii służących do tego, aby być bardziej elastycznym, szybszym i móc się zmieniać w zależności od sytuacji, tracą pozycję rynkową - podkreśla Maciej Zieliński.

Dobrym tego przykładem jest farmacja, gdzie Siemens wspólnie z producentami szczepionki na COVID-19 (Pfizer i BioNTech) opracował proces produkcyjny z wykorzystaniem technologii cyfrowych, symulacji i technologii automatyzacji produkcji szczepionek. Dzięki temu w rekordowo krótkim czasie można było wyprodukować dużą ilość szczepionek i zacząć realnie walczyć z pandemią.

- Farmacja radzi sobie w technologiach cyfrowych chyba najlepiej, to dla niej być albo nie być.

Także sektor automotive jest tradycyjnie bardzo scyfryzowany. Tam łańcuch dostaw jest zarządzany cyfrowo, konfigurujemy sobie samochód online, cyfryzacja jest widoczna w zakładzie produkcyjnym, autonomiczne wózki podają części zamienne, są roboty, które je odbierają i montują. To wszystko wymaga przetwarzania ogromnych ilości danych - ocenia Maciej Zieliński.

W innych przemysłach pod względem rozwoju cyfryzacji jest różnie. W przemyśle spożywczym potrzeba analizy wielkiej ilości danych, np. przy produkcji napojów. Trzeba reagować na trendy rynkowe, można mieszać różne smaki, zwiększać produkcję produktów, które lepiej się sprzedają i reagować na słabszą sprzedaż innych.

W przemyśle chemicznym są np. stosowane narzędzia do symulacji procesów chemicznych.

W Polsce nie jest źle

Jak ocenia Maciej Zieliński, w Polsce pod względem cyfryzacji nie jest źle. W Polsce są firmy, które produkują linie produkcyjne, mające rozwiązania klasy światowej. Także administracja wygląda pod tym względem całkiem dobrze.

- Niektóre kraje europejskie są bardziej konserwatywne niż Polska pod względem cyfryzacji. Polska administracja jest w części scyfryzowana: e-dowód, e-obywatel i inne aplikacje pokazują, że jesteśmy na dobrym poziomie technologicznym - mówi Maciej Zieliński.

