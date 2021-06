Cyfrowa Polska: nowy podatek od elektroniki podniesie jej ceny

Planowane rozszerzenie opłaty reprograficznej na urządzenia takie jak tablety, komputery, laptopy czy telewizory smart spowoduje wzrost cen elektroniki w Polsce, co uderzy bezpośrednio w konsumentów oraz wpłynie na poszerzenie szarej strefy - ocenia Związek Cyfrowa Polska w opinii do projektu ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego.

Ostrzeżenie przed podwójną opłatą od komputerów

Projekt ma potencjalnie służyć twórcom, ale...

Zastrzeżenia Cyfrowej Polski budzi również sposób ukształtowania nowego katalogu urządzeń i nośników. Na liście uwzględniono bowiem, jak wskazuje Cyfrowa Polska - i to bez zróżnicowania co do wysokości stawki - np. komputery, czyli złożone w całość urządzenia, jak również jego komponenty, np. dyski twarde.Zdaniem Cyfrowej Polski może to prowadzić do ich podwójnego obciążenia opłatą. Związek wskazuje ponadto, że na liście są też urządzenia, które nie posiadają funkcji zwielokrotniania utworów i przedmiotów praw pokrewnych, co jest, zdaniem Związku, jakąkolwiek podstawą do rozmowy o nałożeniu opłaty reprograficznej, będącej rekompensatą za to domniemane zwielokrotnianie przez użytkownika.Ponadto przedstawiciele producentów i dystrybutorów podkreślają także, że projekt ustawy nie rozróżnia sprzętu przeznaczonego dla biznesu (B2B), administracji (B2P) czy do użytku konsumenckiego (B2C). A to - zdaniem organizacji - stoi w sprzeczności z prawem unijnym.Według Cyfrowej Polski sytuacja ta prowadzi, że w sposób nieuzasadniony obciążone zostaną urządzenia nabywane np. przez szkoły, szpitale czy sądy.Organizacja ocenia również, że projekt, który ma potencjalnie służyć twórcom, sam w sobie jest dla nich niesprawiedliwy.Cyfrowa Polska stwierdza, że jak zakłada projekt ustawy, znaczna - bo od 30 do 49 proc. - część opłaty reprograficznej ma być przeznaczona na zasilenie Funduszu Wsparcia, z którego artyści mieliby mieć wypłacane dopłaty do m.in. do składek emerytalnych i zdrowotnych.Zdaniem Cyfrowej Polski system nie gwarantuje jednak, że ze wsparcia będą mogli - choćby potencjalnie - korzystać wszyscy uprawnieni. Dlaczego? Według Związku zaprojektowany schemat uzależnia korzystanie ze środków Funduszu Wsparcia "od kryteriów o charakterze dyskryminacyjnym, nieznanych prawu autorskiemu i sprzecznych z prawem Unii Europejskiej", czyli jak wymienia Związek od np. rodzaju uprawianej twórczości, formalnego wykształcenia, pochodzenia i miejsca zamieszkania, wieku czy poziomu dochodu.- Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej mówi jasno, że taki system nie może być dyskryminacyjny. W sprzeczności z TSUE jest też to, że system ten nie jest w żaden sposób powiązany z wielkością strat ponoszonych przez uprawnionych. A to właśnie wielkość oszacowanych strat musi być podstawą do rozpoczęcia rozmowy o wprowadzeniu opłaty reprograficznej i jej wielkości. W Polsce nikt takich wyliczeń nigdy nie zrobił - podkreśla Michał Kanownik.Związek Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego „Cyfrowa Polska” (ZIPSEE) to branżowa organizacja pracodawców o charakterze non-profit. Członkami Związku są: AB, Action, Amazon Development Center Poland Asseco Poland, Canon Polska, Ericsson, Google Commerce, Hewlett Packard Enterprise (HPE), HP Inc Polska, IS-Wireless, Komputronik, Lexmark International Polska, LG Electronics Polska ,Panasonic Marketing Europe GmbH Oddział w Polsce, Samsung Electronics Polska, Sony Europe, Tech Data.