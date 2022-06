Cyfrowa Polska: od poniedziałku cały kraj w zasięgu nowego standardu nadawania

Od poniedziałku cały kraj znajdzie się w zasięgu nowego standardu nadawania, to ostatni etap trwającego od końca marca procesu. Widzowie zyskają dostęp do lepszej jakości obrazu i dźwięku, hybrydowych usług i większej liczby programów - przypomniała w piątek Cyfrowa Polska.

W poniedziałek kolejne cztery regiony Polski znajdą się w zasięgu nowego standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej - DVB-T2/HEVC. Będzie to ostatni etap trwającego od końca marca procesu, w efekcie którego widzowie zyskują dostęp do lepszej jakości obrazu i dźwięku, a niebawem - hybrydowych usług i większej liczby programów - przypomniał Związek Cyfrowa Polska, zrzeszający firmy z sektora cyfrowego i nowych technologii - producentów, dystrybutorów i importerów działających na polskim rynku.

Dodano, że w Polsce proces przechodzenia na nowy standard nadawania odbywał się etapami. 27 czerwca przełączenie na nową technologię czeka mieszkańców województwa podlaskiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego oraz centralnej i północnej część województwa mazowieckiego, w tym Warszawy.

"DVB-T2/HEVC to nowy międzynarodowy standard nadawania. Technologia ta, pod warunkiem połączenia z internetem, umożliwia również odbiorcom dostęp do nowych funkcji tzw. tele-wizji hybrydowej, takich jak zatrzymywanie trwającego programu na żądanie, udział w głosowaniach za pomocą pilota czy wyświetlanie dodatkowych informacji o aktorach występujących w emitowanej produkcji" - stwierdził prezes Związku Cyfrowa Polska Michał Kanownik.

Zaznaczył, że aby móc skorzystać z zalet nowej technologii, trzeba najpierw dostosować do niej domowe odbiorniki telewizyjne. Ci, którzy do tej pory tego nie zrobili wraz z wyłączeniem starego standardu nadawania i jednoczesnym włączeniem nowego, zostaną pozbawieni większości programów telewizyjnych - przestrzegł Michał Kanownik.

Eksperci Cyfrowej Polski uspokajają, że nie każdy odbiornik trzeba od razu wymieniać. Telewidzowie, którzy kupili telewizory wyprodukowane po 2019 r., "mogą spać spokojnie". Jednak osoby posiadające starsze odbiorniki (nawet te z płaskim ekranem) powinny sprawdzić, czy ich sprzęt jest dostosowany do odbioru nowego standardu. Wystarczy zajrzeć na stronę www.telewizjanaziemna.pl, gdzie poprzez specjalną wyszukiwarkę można dowiedzieć się, czy nasz model odbiornika telewizyjnego jest dostosowany do odbioru nowego standardu nadawania.

"Jeśli telewizor nie może odbierać sygnału DVB-T2/HEVC, jego właściciel powinien zakupić nowy model lub specjalny dekoder" - mówi Michał Kanownik i radzi, by wcześniej dobrze przemyśleć, który typ urządzenia wybrać.

Ekspert podkreśla, że decydując się na zakup dekodera, należy mieć świadomość tego, że nie pozwoli on na pełne wykorzystanie możliwości płynących ze zmiany sygnału nadawania. "Takie urządzenie umożliwi nam odbiór sygnału cyfrowego, ale np. nie poprawi ani jakości obrazu czy dźwięku" - zauważa Kanownik.

Cyfrowa Polska przypomina również, że każdy nowy sprzęt umożliwiający odbiór naziemnej telewizji cyfrowej w nowym standardzie objęty jest rządowym dofinansowaniem. W przypadku dekoderów jest to wsparcie do 100 zł, zaś decydujący się na zakup odbiornika telewizyjnego może otrzymać bon o wartości 250 zł. Eksperci Cyfrowej Polski odsyłają na stronę www.gov.pl/CyfrowaTV, gdzie można złożyć wniosek online o przyznanie rządowego dofinansowania. Można to również uczynić za pośrednictwem placówek Poczty Polskiej. Co ważne, o dofinansowanie można starać się aż do końca roku.