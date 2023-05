Cyfrowa Polska: zapewnienie cyberbezpieczeństwa kluczowe dla sieci 5G

Zapewnienie cyberbezpieczeństwa jest kluczowe dla sieci piątej generacji (5G) - ocenił Związek Cyfrowa Polska w stanowisku przesłanym do UKE. Organizacja branżowa zaapelowała o wypracowanie skoordynowanego europejskiego podejścia do nowych technologii telekomunikacyjnych.

Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) do piątku, 12 maja, prowadził konsultacje aukcji na częstotliwości z pasma 3,6 GHz.

Pasmo, którego ma dotyczyć aukcja, będzie wykorzystywane między innymi dla usług w technologii 5G; cena wywoławcza każdej z czterech rezerwacji wyniesie 450 mln zł.

"Odpowiednie rozdysponowanie pasma 3,6 GHz pozwoli przydzielić przedsiębiorcom telekomunikacyjnym bloki częstotliwości na potrzeby świadczenia nowoczesnych bezprzewodowych usług szerokopasmowych. Umożliwi to zbudowanie sieci znacznie szybszych i zapewnić stabilniejsze połączenia niż do tej pory. To z kolei pozwoli podłączyć do sieci inteligentne urządzenia, które zrewolucjonizują nie tylko przemysł, biznes i miasta, ale także nasze codzienne życie" - ocenił prezes Związku Cyfrowa Polska Michał Kanownik cytowany w poniedziałkowej informacji prasowej.

Jak podano w stanowisku przesłanym do UKE, eksperci Cyfrowej Polski akcentują przede wszystkim kwestie bezpieczeństwa cyfrowego, którego zapewnienie - jak ocenili - jest kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania sieci piątej generacji (5G).

"Według Cyfrowej Polski, aby upewnić się, że częstotliwości z poddanego aukcji pasma nie będą wykorzystane w niewłaściwym celu, niezbędne jest zastosowanie zestawu narzędzi Unii Europejskiej w zakresie cyberbezpieczeństwa 5G. Innymi słowy: powinniśmy wypracować skoordynowane europejskie podejście do nowych technologii telekomunikacyjnych" - podano.



W ocenie Cyfrowej Polski istotną kwestię stanowi także podejście do sprzedawców lub producentów uznanych za stanowiących zagrożenie dla obronności państwa lub bezpieczeństwa i porządku publicznego.