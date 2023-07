Cyfrowe bliźniaki nawet na torze wyścigowym. Pozwalają zaoszczędzić kolosalne kwoty

Nowe elementy oraz wyroby coraz częściej projektuje i testuje się w wirtualnej rzeczywistości. Pozwala to zaoszczędzić masę czasu i pieniędzy. Siemens już o tym wie i skutecznie wykorzystuje tę technologię na… wyścigach samochodowych.

Cyfrowe projektowanie i testowanie pozwala znacznie skrócić czas wprowadzenia na rynek produktu czy stworzenia nowej linii produkcyjnej.

Taki system zmniejsza także ryzyko wadliwie zaprojektowanych elementów, których wymiana tylko w 2021 roku kosztowała amerykańskie firmy motoryzacyjne 145 mld dolarów.

Coraz częściej wirtualne możliwości projektowania są zwiększane dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji, Internetu rzeczy i druku 3D.

Podczas tegorocznej konferencji Realize Live 2023 o zaletach cyfrowego testowania opowiadał Brad Keselowski, były kierowca wyścigowy, współwłaściciel zespołu RFK Racing (Roush Fenway Keselowski Racing), który startuje w wyścigach NASCAR. Prędkości sięgające 300 km/h i duże przeciążenia stawiają wysokie wymagania przed zespołami przygotowującymi samochody do wyścigów.

W 2022 roku organizatorzy wyścigów NASCAR zdecydowali się na wprowadzenie w regulaminie zmian dotyczących aerodynamiki samochodów. Brad Keselowski powiedział, że zespoły zostały zaskoczone tą decyzją.

- Nie mieliśmy kilku lat na dokonanie zmian. Nie mieliśmy nawet wielu miesięcy. Terminarz jest nieubłagany i zawody odbywają się, czy jesteś na to gotowy, czy nie - powiedział Brad Keselowski. Zespół musiał więc wprowadzić modyfikacje wymuszone przez organizatorów bez odpowiednio dogłębnego sprawdzenia, w jaki sposób wpłyną one na zachowanie innych elementów samochodu.

W czasie sezonu okazało się, że zewnętrzne zmiany pociągnęły za sobą konieczność przeprojektowania także pewnych wewnętrznych elementów. Podczas jednego z wyścigów samochód zespołu zaliczył kraksę - uderzył w bandę pod niebezpiecznym kątem. - Wzięliśmy samochód do warsztatu i rozebraliśmy go. Znaleźliśmy elementy, które nam się nie spodobały - powiedział Brad Keselowski.

Tygodnie pracy komputera zamiast miesięcy prób i błędów

Okazało się, że zmiany aerodynamiki nadwozia spowodowały zmiany wielkości sił działających w przypadku zderzenia na elementy systemu bezpieczeństwa biernego. Po uderzeniu w bandę mocnemu uszkodzeniu uległy niewielkie elementy mocujące fotel kierowcy do klatki bezpieczeństwa. Gdyby wypadek był gwałtowniejszy, mogłyby ulec zerwaniu, co byłoby bardzo niebezpieczne dla kierowcy.

Normalnie przygotowując nowy element, zespół musiałby poddawać go dziesiątkom testów, poprawiać i znowu testować. To wszystko zajmuje wiele czasu, według Brada Keselowskiego nawet całe miesiące, a sezon nie czeka, wyścigi odbywają się według ustalonego harmonogramu.

- Nie było czasu na wielokrotne testowanie nowych elementów pod różnymi kątami i przy różnych obciążeniach. Musieliśmy szybko zaprojektować i przetestować potrzebne elementy. Oprogramowanie dostarczone przez Siemensa pozwoliło na przeprowadzenie dziesiątków wirtualnych testów w krótkim czasie - powiedział Brad Keselowski. Zespół dzięki wirtualnym testom ustalił przyczynę usterki i szybko znalazł potrzebne rozwiązanie.

Dzięki temu, kiedy kilka tygodni później inny zawodnik teamu uczestniczył w znacznie poważniejszej kraksie, która spowodowała koziołkowanie samochodu, nowe elementy wytrzymały i nie odniósł on żadnych poważnych obrażeń.

Cyfrowe projektowanie zmniejsza ryzyko stworzenia wadliwych elementów

Przykład podany przez Keselowskiego jest oczywiście ciekawy ze względu na powiązanie z wyścigami NASCAR, ale przede wszystkim pokazuje, jak bardzo zaawansowane technologie projektowania i testowania nowych części, z uwzględnieniem właściwości wykorzystywanych w rzeczywistości materiałów, mogą skrócić czas wprowadzania nowych produktów na rynek (według Siemensa nawet o 75 proc.), a przy okazji zmniejszyć koszty powodowane przez wadliwie zaprojektowane elementy i konieczność ich późniejszej wymiany.

Siemens przytoczył przykład wadliwie zaprojektowanego modułu kontrolnego pompy paliwa, który wymusił wezwanie w ramach akcji serwisowej 86 000 pojazdów na bezpłatną wymianę tego elementu i spowodował 8,6 mln dolarów bezpośrednich kosztów.

Według Siemensa tylko w 2021 roku w Stanach Zjednoczonych wezwano do serwisów w ramach tego typu akcji 21 mln aut. Szacunkowe, bezpośrednie koszty tych akcji to 145 mld dolarów. W związku z pojawianiem się w ostatnich latach tego typu akcji coraz częściej koncerny samochodowe utrzymują rezerwę 113 mld dolarów z przeznaczeniem na ich przeprowadzenie.

Dlatego właśnie Siemens przekonuje do potrzeby tworzenia wirtualnych bliźniaków produktów i procesów, mając na myśli nie tyle graficzne odwzorowanie ich w wirtualnej przestrzeni, ile zgromadzenie wszystkich potrzebnych informacji na temat ich budowy, właściwości, charakterystyki wykorzystanych materiałów.

Podczas Realize Live 2023 firma przedstawiała wiele przykładów oszczędności czasu i energii, a tym samym pieniędzy, uzyskanych dzięki różnemu wykorzystaniu możliwości, jakie daje cyfrowy bliźniak zakładu, procesu czy produktu.

Analiza cyfrowych bliźniaków daje bardzo wymierne korzyści

Dzięki zastosowaniu cyfrowego bliźniaka fabryki i zaawansowanych metod analitycznych, wykorzystujących sztuczną inteligencję, indyjska fabryka MG zwiększyła przepustowość swojej lakierni o 15 proc., zminimalizowała ryzyko wystąpienia wąskich gardeł oraz poprawiła możliwość obserwacji wydajności zakładu w czasie rzeczywistym.

Firma MechMind zoptymalizowała pracę robotów, wykorzystując cyfrowego bliźniaka do zaprojektowania, przetestowania i walidowania procesu, osiągając przy tym 40-procentową redukcję czasu wymaganego do przeprowadzenia tego projektu i 20 proc. redukcji kosztów.

Grupa BMW dzięki optymalizacjom znalezionym przy wykorzystaniu cyfrowego bliźniaka swoich zakładów bez inwestycji sprzętowych uzyskała 3 mln kWh oszczędności energii i 550 ton redukcji emisji CO2.

Czas na połączenie Internetu rzeczy, sztucznej inteligencji i druku 3D

Coraz częściej wirtualne możliwości są zwiększane dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji, Internetu rzeczy i druku 3D. Tu przykładem może być kwestia chwytaków w robotach wykorzystywanych przez jednego z niemieckich producentów samochodów.

Chodziło o roboty ładujące do prasy arkusze blachy. Utrzymujące chwytaki elementy musiały być wykonane z grubej, mocnej blachy, a więc sporo ważyły, co przekładało się na zużycie energii przez roboty. Była ich w sumie setka, więc poprawa efektywności ich działania miała już dla firmy wymierne znaczenie.

Wykorzystując zaawansowane oprogramowanie zastąpiono stalowe płytki polimerowymi konstrukcjami o nietypowym kształcie. Elementy te trzeba było drukować w technologii 3D. W sumie jednak masę elementów udało się zmniejszyć o 64 proc., a ich koszt o 73 proc., prowadząc przy tym do zmniejszenia emisji CO2. W sumie uzyskano zmniejszenie kosztów o 1,1 mln dolarów, a do tego redukcję zużycia energii o 742 MWh, co oznacza zmniejszenie emisji CO2 o 304 tony.

Nowoczesne rozwiązania cyfrowe mogą jednak działać w różnych dziedzinach. W jednym z zakładów zaawansowane oprogramowanie wykorzystujące sztuczną inteligencję pozwoliło na poprawę ergonomii pracy ludzi. Najpierw filmowano istniejącą linię produkcyjną, a potem wykorzystując zebrane przez sztuczną inteligencję informacje dotyczące specyfiki „działania” ludzkiego ciała i cyfrowe symulacje, dostosowano położenie poszczególnych elementów linii do optymalnych warunków pracy ludzi tak, by zmniejszyć zmęczenie i ryzyko chorób zawodowych.