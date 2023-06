Cyfrowe bliźniaki pomagają zmniejszać ślad węglowy produktów

Cyfrowe projektowanie wyrobów i procesów produkcyjnych pozwala znacznie obniżyć ślad węglowy produkcji. Niewielka poprawa w dziesiątkach punktów procesu daje znaczne zmniejszenie emisji CO2. Może to decydować o wyborze lub odrzuceniu dostawcy.

Przemysł tworzy już nie tylko cyfrowe bliźniaki wyrobów, ale dostępnych informacji o śladzie węglowym powstającym na kolejnych etapach jego przyszłej produkcji.

Cyfrowe projektowanie pozwala znaleźć nawet 70 proc. problemów, które ujawniają się dopiero na poziomie budowania i testowania prototypów lub w czasie eksploatacji.

Wykorzystanie cyfrowego bliźniaka na etapie projektowania pozwala sprawdzić, jak poszczególne elementy procesu będą zmieniały swoje działanie w zależności od wykorzystanych komponentów czy materiałów.

- Jeżeli 80 proc. śladu węglowego produktu jest determinowane już w fazie projektowania, to kluczowa okazuje się digitalizacja całego jego cyklu życia - powiedział Tony Hemmelgarn, prezes Siemens Digital Industry Solution (SDIS), podczas Realize Live 2023, dorocznej konwencji tej firmy.

Wskazał na znaczenie stworzenia cyfrowego bliźniaka projektowanego elementu. Przy czym nie ma na myśli tylko cyfrowego „obrazka” samego wyrobu, ale dostępne informacje o śladzie węglowym powstającym na kolejnych etapach jego przyszłej produkcji, a także o śladzie w wykorzystywanych materiałach i komponentach od dostawców.

Taka wiedza o całości procesu daje ogromne możliwości projektantom, którzy w przyszłości będą mogli wybierać dostawców nie tylko pod względem kosztów produkcji czy terminowości dostaw, ale także śladu węglowego ich wyrobów i to biorąc pod uwagę nie tylko sam proces produkcji u dostawcy, ale także wykorzystane materiały, odległość i sposób dowozu tych elementów.

Cyfrowy bliźniak pozwala znacząco zmniejszyć liczbę błędów konstrukcyjnych

Wykorzystanie cyfrowego bliźniaka już na etapie projektowania pozwala sprawdzić, jak poszczególne elementy procesu będą zmieniały swoje działanie w zależności od wykorzystanych komponentów czy materiałów. Jako przykład Hemmelgarn wskazał proces mieszania składników chemicznych cel bateryjnych. Cyfrowy bliźniak pozwala dokładnie prześledzić pracę maszyny, a nawet zachowanie wykorzystywanych surowców w czasie procesu tworzenia mieszanki.

Tony Hemmelgarn uważa, że tego typu cyfrowe projektowanie ma jeszcze jedną zaletę – pozwala znaleźć nawet 70 proc. problemów, które dziś ujawniają się dopiero na poziomie budowania i testowania prototypów lub w czasie eksploatacji. Oznacza to poprawę jakości, a także skrócenie czasu dostarczenia wyrobu na rynek, a to zdaniem Siemensa jest kolejnym elementem, który będzie w przyszłości decydował o przewadze konkurencyjnej firm.

Jako przykład korzyści z cyfrowego projektowania Hemmelgarn wskazał pracę nad jednym elementem systemu chłodzenia zestawów bateryjnych dla firmy EDAG. Starała się ona zmienić jeden z kolektorów w układzie chłodzącym. W postawionym przed SDIS zadaniu wskazała jednak, że ważne jest osiągnięcie większego przepływu, ale przy jak najmniejszej stracie ciśnienia.

- Postanowiliśmy nie tylko cyfrowo zaprojektować część, ale także wykorzystać symulację CFD (Computional Fluid Dynamics – to komputerowa symulacja przepływu płynu, wymiany ciepła i podobnych zjawisk - red.). W rezultacie stworzono kolektor o dość zwariowanym wyglądzie, więc wirtualne projektowanie trzeba było połączyć z najnowocześniejszym sposobem produkcji, czyli drukowaniem 3D - powiedział Tony Hemmelgarn.

Jego zdaniem skomplikowany kształt zaprojektowanego elementu wykluczał inne sposoby produkcji. Udało się uzyskać wzrost przepływu o 7 proc., a przy tym redukcję spadku ciśnienia o 47 proc. W rezultacie obniżono również ślad węglowy produkowanego elementu.

Całościowe patrzenie na konstrukcję urządzenia pozwala pozbyć się niepotrzebnych elementów

Tony Hemmelgarn wskazał, że choć wpływ tego elementu na zmniejszenie śladu węglowego pojedynczego samochodu był niewielki, ale jeżeli pomnożyć go przez 300 000 aut, do których rocznie ma trafiać to rozwiązanie, to znaczenie tej optymalizacji dla całego śladu węglowego firmy wydatnie rośnie.

- Jest wiele małych rzeczy, które można poprawić dzięki rozwiązaniom cyfrowym w różnych punktach procesu, a te w ostatecznym rozrachunku dają znaczący wpływ na obniżenie śladu węglowego - powiedział Tony Hemmelgarn.

Innym przykładem optymalizacji może być okablowanie samochodu.

- Przedstawiciel jednego z wielkich koncernów motoryzacyjnych powiedział mi, że ilość kabli wykorzystywanych w samochodzie wzrosła o 1,6 km po wprowadzeniu elektrycznego napędu. To ponad 30 kg dodatkowej masy i o 300 dolarów wyższy koszt każdego samochodu - powiedział Tony Hemmelgarn.

Jego zdaniem problem wziął się stąd, że projektanci nie patrzyli na całość, jako działający system, ale wyłącznie na okablowanie poszczególnych urządzeń. Rozpatrując projektowany element urządzenia jako system, wielu takich dodatkowych kosztów można uniknąć.