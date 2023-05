Cyfrowe systemy pozwalają firmom oszczędzać miliony złotych

- Kluczem do digitalizacji jest zintegrowanie różnych wykorzystywanych w przedsiębiorstwach systemów cyfrowych w jeden system, który pozwoli patrzeć na działanie przedsiębiorstwa w sposób całościowy - uważa Michał Kot, dyrektor sprzedaży Digital Industries firmy Siemens Polska.

Zakres cyfryzacji i jej cena są skalowalne. Z cyfrowych rozwiązań mogą korzystać wielkie koncerny i mniejsze firmy.

Według Michała Kota, z którym rozmawialiśmy na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach, przemysł przyszłości pójdzie w kierunku zbierania, agregacji danych i przetwarzania ich w sposób umożliwiający optymalizację procesu.

- Większość firm ma jakieś systemy cyfrowe operujące w różnych obszarach działania firmy. Klucz do digitalizacji to zintegrowanie ich w jeden system, który pozwoli patrzeć na działanie przedsiębiorstwa w sposób całościowy - uważa Michał Kot, dyrektor sprzedaży Digital Industries w firmie Siemens Polska.

Michał Kot zwraca uwagę, że zakres cyfryzacji, a zatem także jej cena, są skalowalne. Z cyfrowych rozwiązań może korzystać Orlen, który prowadzi obecnie testy infrastruktury opartej na łączności 5G, by móc gromadzić i przetwarzać terabajty dostępnych z jego procesów danych, ale także znacznie mniejsza Lubella, która wykorzystuje system monitorujący i optymalizujący proces suszenia makaronu.

Liczba firm inwestujących w cyfryzację zwiększa się skokowo

Według Michała Kota w ostatnich latach skokowo rośnie liczba firm zdających sobie sprawę z konieczności digitalizacji procesów. Siemens cyklicznie sprawdza przygotowanie firm do digitalizacji i cyfryzacji poprzez badanie Digi Index.

- W roku 2021, czyli po pandemii, a przed wojną, wskaźnik ten wynosił w Polsce 1,8, a więc był bardzo niski, bo maksymalna liczba to 4. Firmy przemysłowe nie były wystarczająco zainteresowane digitalizacją. To samo badanie przeprowadzane w 2022 roku pokazało wskaźnik 2,4. To skokowy postęp, który przenosi się na wolę inwestycji - mówi Michał Kot.

Konieczne jest uwzględnienie digitalizacji w planowaniu strategicznym przedsiębiorstwa

Miernikiem atrakcyjności cyfryzacji są, według niego, jej opłacalność i budżety inwestycyjne, a te szybko rosną. W ciągu jednego roku odsetek firm planujących inwestycje wzrósł z 30 proc. do 70 proc. Podstawą jest uwzględnienie digitalizacji w planowaniu strategicznym przedsiębiorstwa.

Michał Kot wskazuje, że za przyspieszeniem inwestycji w digitalizację stoją dwa tzw. czarne łabędzie, czyli nieprzewidywalne zjawiska negatywne, jakie zdarzyły się w ciągu 3 ostatnich lat. Pierwszym była pandemia, która zburzyła łańcuchy dostaw i pokazała, że zwinna produkcja zapewnia przewagi konkurencyjne. Drugim zaś wybuch wojny w Ukrainie, który ponad rok temu rozpoczął światowy kryzys energetyczny i surowcowy. To wzmocniło potrzebę cyfryzacji w celu poszukiwania rozwiązań zwiększających efektywność energetyczną.

Cyfryzacja pozwala np. na większą elastyczność w przezbrajaniu produkcji zależnie od zmieniających się łańcuchów dostaw, a jednocześnie na bardziej efektywną kosztowo produkcję.

Cyfryzacja pozwala optymalizować procesy i obniżyć koszty

Według Michała Kota potrzeba kontroli kosztowej jest niezaprzeczalna i dotyczy wszystkich gałęzi przemysłu, choć szczególnie branż energochłonnych.

- W przypadku produkcji nawozów, w której koszty energii stanowi lwią część kosztów, wzrost kosztów o 80-100 proc. całkowicie demontuje model biznesowy. Pozostaje zamknąć zakład albo podnieść stanowczo cenę. Chcąc bardziej dynamicznie reagować na tego typu zmiany, konieczne są rozwiązania cyfrowe, które potrafią przetransformować procesy z uwzględnieniem nowych czynników, takich jak dostępność i cena energii czy sama optymalizacja produkcji - powiedział Michał Kot.

Cyfryzacja pozwala jednak obniżyć koszty w firmach także w innych branżach. Michał Kot podaje przykład firmy Agnella, produkującej dywany.

- Dzięki zastosowanym mechanizmom, zmianom procesowym obniżono koszty energetyczne o 12 mln zł w 6 lat i to przy uwzględnieniu starej ceny energii. To nie jest wielce energochłonna technologia, a jednak udało się uzyskać takie korzyści - to ekwiwalent 3600 ton CO2, które nie zostały wyemitowane, ekwiwalent rocznego spalania 3000 samochodów - powiedział Michał Kot.

Według Michała Kota przemysł przyszłości pójdzie w kierunku zbierania, agregacji danych i przetwarzania ich w sposób umożliwiający optymalizację procesu.

- Średniej wielkości zakład przemysłowy, który jest scyfryzowany, generuje ponad 2000 TB danych procesowych i energetycznych. Kluczem do rozwoju nie jest automatyzacja, która postępuje i nie trzeba do niej decydentów przekonywać, ale agregacja i wykorzystanie danych - powiedział Michał Kot.