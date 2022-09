Cyfrowy bliźniak pozwala stosować nową technologie i unikać kosztownych błędów

Czystość techniczna, dokładność, łatwość wdrożenia myjni przemysłowej opartej na technologii mycia ultradźwiękami to rozwiązania firmy Noyen, która jest nominowana w konkursie The Best of Industry 4.0

Jak podkreślają przedstawiciele firmy Noyen, najważniejsze jest dostosowanie technologii do indywidualnych potrzeb klienta.

Technologia mycia przemysłowego z wykorzystaniem ultradźwięków to krok w przyszłość.

Podstawą pomysłu biznesowego firmy Noyen to cyfrowy bliźniak. To co jest tworzone w centrum badawczo-rozwojowym powstaje najpierw w świecie cyfrowym.

By dostarczyć rozwiązania, muszą w swoim dziale badawczo-rozwojowy wszystko opracować, by potem wyprodukować dane urządzenie

Zaawansowanego know how, w tak specjalistycznej dziedzinie, jak myjnie przemysłowe nie da się kupić, ponieważ nowości istniejące w przemyśle motoryzacyjnym związane z samochodami elektrycznymi czy autonomicznymi są bardzo świeże. Po prostu nie ma firm badawczych, które byłyby w stanie opracować szybko nową technologię.

- Mamy do czynienia z nowymi technologiami, a to wszystko wymusza nową jakość w postaci nadzwyczajnej czystości komponentów. Żeby temu sprostać musimy się rozwijać. By dostarczyć rozwiązania, musimy w naszym dziale badawczo-rozwojowy wszystko sami opracować i potem wyprodukować dane urządzenie. Rozwinęliśmy się dzięki klientom, którzy nam ufają, a także dlatego, że mamy na Śląsku i na Dolnym Śląską ogromną ilość firm produkujących na rzecz przemysłu motoryzacyjnego, a w okolicach Lublina jest obecna produkcja lotnicza. W tych dwóch branżach głównie operujemy, dostarczając technologie mycia komponentów. Warto zaznaczyć, że wymogi są coraz większe, a normy są coraz bardziej ostre - mówi w rozmowie z WNP.PL prezes spółki Noyen Zbigniew Kurant.

Producentów części samochodowych jest niewielu, ten rynek w naturalny sposób jest podzielony. Dostawcy mają zlecenia od kilku bardzo znanych marek, jak na przykład: Volkswagen, Audi, Porsche. Inne firmy produkują wyłącznie dla fabryk we Francji czy we Włoszech. Dlatego przed taką spółką, jak Noyen rodzi się wyzwanie, ponieważ przygotowywane rozwiązanie jest z natury swej unikatowe. W tle są także oszczędności i poprawa efektywności, ograniczenie czasu produkcji i wiele innych funkcji. Docelowo są także działania na rzecz spełniania coraz bardziej wyśrubowanych norm jakościowych.

Wyzwaniem jest także to, że pracując dla klienta często konieczne jest podpisanie umowy dotyczące pełnej poufności.

- Dlatego urządzenia myjące nie są powtarzalne, to nie jest seryjna produkcja. Technologia i wiedza w tych przypadkach ma fundamentalne znaczenie - zaznaczają przedstawiciele spółki.

W przemyśle lotniczym jest jeszcze trudniej. Dla Airbusa, Boeinga, firm produkujących helikoptery, z którymi Noyen pracuje od lat, trzeba przygotować specjalne rozwiązania o niezwykle wyśrubowanych normach.

Wąska specjalizacja produkcji urządzeń opartych między innymi na technologii procesu mycia z wykorzystaniem technologii ultradźwięków jest dostosowana do potrzeb niezwykle wymagających klientów.

- Mamy własny dział badawczo-rozwojowy, sami rozwiązujemy problemy. Nasza firma działa w Polsce i bardzo dobrze odnajdujemy się na rynku. Potrzeby są bardzo duże, bo przemysł motoryzacyjny poddany jest presji ograniczania kosztów. To nie jest nic nadzwyczajnego, że właśnie w Polsce mamy tak zaawansowane technologicznie rozwiązania. My nie produkujemy samochodów, ale części już tak, nawet do Tesli. Projekty samochodów elektrycznych i autonomicznych wchodzą do Polski nie jako produkcja całych samochodów, ale w postaci podzespołów. Dużo produkuje się elektroniki, systemów sterowania na potrzeby elektromobilności. My w tym rozwoju też aktywnie uczestniczymy - komentuje prezes Zbigniew Kurant.

Pełna digitalizacja przygotowanych projektów oznacza, że wszystko jest zapisane w wirtualnym świecie

Podstawą pomysłu biznesowego firmy Noyen to cyfrowy bliźniak. To co jest tworzone w centrum badawczo-rozwojowym powstaje najpierw w świecie cyfrowym, a następnie nanoszone są korekty na bieżąco. Pełna digitalizacja przygotowanych projektów oznacza, że wszystko jest zapisane w wirtualnym świecie. Można rozmawiać potem z klientem przedstawiając wizualizację procesu. Każdy element zmodyfikowany w świecie cyfrowym, powielany jest w realnej rzeczywistości. Możliwe są zmiany, tak zwane rewizje pomysłów. Dzięki temu łatwiej się produkuje, unika się kosztownych błędów. Nowa technologia cyfrowa wykorzystywana jest do produkcji.

Prestiżowy konkurs The Best of Industry 4.0 wyłoni wzory do naśladowania

Prestiżowy konkurs The Best of Industry 4.0, organizowany przez portal WNP.PL, to odpowiedź na silną potrzebę wskazywania najlepszych praktyk, dzielenia się unikatowym doświadczeniem, na gotowość współpracy na bazie wspólnego zasobu wiedzy o szybko zmieniającej się gospodarce, najnowszych technologiach i ich biznesowym wykorzystaniu.

W ramach konkursu The Best of Industry 4.0 wyłonieni zostaną laureaci w dwóch uzupełniających się kategoriach:

- Zakład produkcyjny

- Technologia.

Pełną listę nominowanych firm zobacz tutaj. Laureatów konkursu poznamy 4 października podczas uroczystej Gali The Best of Industry 4.0 będącą częścią konferencji Nowy Przemysł 4.0.

