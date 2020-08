Cyfrowy Polsat analizuje możliwość pozyskania inwestora dla infrastruktury telekomunikacyjnej

Cyfrowy Polsat analizuje sytuację na rynku infrastruktury telekomunikacyjnej - poinformowali przedstawiciele zarządu, pytani o poszukiwanie potencjalnych inwestorów dla aktywów grupy. Spółka notuje nieco niższą liczbę wizyt w salonach, ale sprzedaż telefonów jest zgodna z oczekiwaniami i rośnie w porównaniu z ubiegłym rokiem.

"Monitorujemy i analizujemy sytuację na tym rynku. Medialnie widać duże zainteresowanie w tym segmencie i sporo ruchów, także jesteśmy w ciągłym monitoringu" - powiedział wiceprezes Maciej Stec podczas czwartkowej wideokonferencji prasowej, pytany czy grupa szuka inwestora dla infrastruktury telekomunikacyjnej, podobnie jak konkurenci: Orange Polska i Play.

Orange Polska pracuje nad utworzeniem tzw. spółki światłowodowej (FiberCo), do której trafi część obecnej sieci spółki. Prace są na wczesnym etapie. Play podał z kolei w raporcie półrocznym, że kontynuuje prace wyodrębnienia wież telekomunikacyjnych - pod koniec czerwca grupa przejęła 100 proc. udziałów w firmie Polska Grupa Wieżowa, wyłącznie w celu ewentualnego hostingu i obsługi infrastruktury pasywnej od Play.

Grupa Cyfrowego Polsatu notuje obecnie nieco niższy ruch w salonach sprzedaży, ale - jak podała członek zarządu Katarzyna Ostap-Tomann - są to klienci bardziej niż przed pandemią zdecydowani na zakup usług i urządzeń.

"Nawet jeżeli ruch jest trochę niższy, to przychodzą ludzie zdecydowani na zakup sprzętu czy podpisanie umowy, więc mamy wyższą efektywność" - powiedziała.

Dodała, że sprzedaż telefonów w salonach jest obecnie zgodna z oczekiwaniami grupy i rośnie w ujęciu rok do roku. Przychody Cyfrowego Polsatu ze sprzedaży sprzętu w drugim kwartale wzrosły o 3,6 proc. rok do roku, do 392,9 mln zł.

Grupa prowadzi, wspólnie z Asseco Poland, intensywne prace nad wymianą systemów informatycznych, ale nie chce deklarować daty ukończenia projektu.

"Najważniejsze jest, by dobrze przygotować to podejście do wymiany środowiska informatycznego, a presja czasu nie jest dobrym doradcą" - powiedział prezes Mirosław Błaszczyk.

W grudniu ubiegłego roku grupa Cyfrowego Polsatu zakończyła współpracę ze spółką Huawei Polska przy wdrożeniu systemu informatycznego BES. Następnie grupa złożyła ofertę zakupu akcji Asseco Poland i jest obecnie największym akcjonariuszem informatycznej firmy, posiadającym prawie 23 proc. akcji spółki. Asseco przejęło prace nad systemem dla Cyfrowego Polsatu.

Przedstawiciele Cyfrowego Polsatu podali w czwartek, że grupa nadal czeka na decyzje regulacyjne w sprawie utworzenia z Discovery Communications Europe joint venture w celu uruchomienia platformy streamingowej OTT, oferującej treści użytkownikom w Polsce, z intencją późniejszego rozszerzenia na inne kraje.

Komisja Europejska podała w czwartek, że skierowała do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ocenę proponowanego utworzenia spółki joint venture przez Discovery i Cyfrowy Polsat.

Grupa podała w czwartek wyniki za drugi kwartał.

Zysk EBITDA grupy Cyfrowego Polsatu wyniósł w drugim kwartale 960 mln zł i był o 0,9 proc. niższy od średniej oczekiwań analityków ankietowanych przez PAP Biznes. Wynik spadł o 10,8 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku.

Kurs akcji spółki spada o godz. 13.25 o 2,3 proc. do 28,04 zł.