Cyfrowy Polsat chce kupić 21,95 proc. akcji Asseco Poland

Zarząd Cyfrowego Polsatu ogłosił zaproszenie na sprzedaż 18.221.000 akcji stanowiących 21,95 proc. akcjonariatu spółki Asseco Poland. Cena za jedną akcję wynosi 65,00 zł. Łączna wartość transakcji będzie nie większa niż 1,18 mld zł.

Prezes Asseco zadowolony z oferty Cyfrowego Polsatu

W grę mogą wchodzić większe pakiety akcji

Polski, międzynarodowy gigant

Jak podkreślono, spółki nie planują połączenia i będą nadal działały autonomicznie, ale ich wspólny potencjał umożliwi stworzenie bogatej oferty zaawansowanych usług telekomunikacyjnych i informatycznych.Adam Góral, prezes Asseco Poland, wystosował list do akcjonariuszy spółki.- Ostatnie dni bieżącego roku okazały się bardzo emocjonujące. Zarząd Cyfrowego Polsatu zwrócił się do nas z propozycją rozpoczęcia rozmów w sprawie zacieśnienia współpracy w zakresie budowy i obsługi przez Asseco Poland systemów informatycznych dla poszczególnych firm tworzących grupę. Asseco Poland dysponuje zarówno produktami, jak i potencjałem merytorycznym, który mógłby doprowadzić Grupę Cyfrowego Polsatu do najlepszych rozwiązań w sferze IT, dlatego propozycję tę przyjęliśmy z wielką satysfakcją - napisał w oświadczeniu Adam Góral.Ocenił, że bardzo istotne jest również to, że propozycję zacieśnienia współpracy pomiędzy obydwoam firmami, Cyfrowy Polsat postanowił wesprzeć ofertą zaangażowania się kapitałowego w Asseco Poland.- Propozycja zarządu spółki kontrolowanej przez Zygmunta Solorza, jednego z najwybitniejszych polskich przedsiębiorców, jest niewątpliwie wyrazem docenienia naszych dotychczasowych osiągnięć. Nie mam wątpliwości, że zacieśnienie współpracy może posłużyć zwiększeniu konkurencyjności zarówno Asseco Poland, jak i Grupy Cyfrowego Polsatu - napisał Adam Góral.- Szansa rozszerzenia współpracy, którą otrzymuje nasz zespół jest szansą niepowtarzalną, przy czym to od naszych dotychczasowych akcjonariuszy, w dużej mierze, będzie zależało, czy dojdzie do urzeczywistnienia realizacji tych planów. W związku z tym, zwracam się do naszych akcjonariuszy o pozytywną reakcję na ofertę Cyfrowego Polsatu dotyczącą zakupu akcji Asseco Poland. Wierzę, że pojawienie się Cyfrowego Polsatu, jako akcjonariusza Asseco Poland może przyczynić się do dalszego wzrostu wartości Asseco Poland - podkreślił Adam Góral.Nabycie akcji spółki Asseco w wyniku zaproszenia zostanie sfinansowane ze środków własnych Cyfrowego Polsatu lub środków dostępnych w ramach jego zadłużenia finansowego.Jak zaznaczono, w przypadku złożenia w ramach zaproszenia ofert sprzedaży na liczbę akcji Asseco większą niż 18.054.800 akcji, zarząd Cyfrowego Polsatu, przed podjęciem decyzji o nabyciu akcji spółki Asseco w ramach zaproszenia, zapewni udział innego podmiotu lub podmiotów kontrolowanych przez Zygmunta Solorza, które nabędą, na warunkach określonych w zaproszeniu, akcje spółki Asseco w liczbie przewyższającej liczbę podaną powyżej, na które złożono oferty sprzedaży.Po realizacji i rozliczeniu zaproszenia, w zależności od wyników zaproszenia, Cyfrowy Polsat zamierza prowadzić z Adamem Góralem negocjacje w celu zawarcia umowy akcjonariuszy Asseco. Wejście w życie ewentualnej umowy akcjonariuszy będzie uwarunkowane uzyskaniem odpowiednich zgód regulacyjnych, jeśli takie będą wymagane.Ponadto, 18 grudnia 2019 r. Cyfrowy Polsat postanowił również o kontynuacji negocjacji z Asseco dotyczących rozszerzenia zakresu dotychczasowej współpracy pomiędzy Cyfrowy Polsatem i spółkami z jego grupy kapitałowej a Asseco.Asseco Poland jest największym polskim producentem oprogramowania notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Grupa jest obecna w ponad 50 krajach na całym świecie i zatrudnia przeszło 24 tys. osób.W pierwszych trzech kwartałach 2019 roku przychody grupy Asseco Poland wzrosły o 16 proc. rok do roku i osiągnęły poziom 7,7 mld zł. Wypracowano 715 mln zł zysku operacyjnego, czyli więcej o 28 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w 2018 r.Akcjonariat spółki jest rozdrobniony. Prezes Adam Góral ma 9,74 proc. Asseco Poland, Aviva OFE Santander posiada 14,97 proc., OFE PZU ma 5,16 proc. a OFE Nationale Nederlanden ma 5,03 proc. akcji spółki. Reszta, czyli 65,11 proc. akcji Asseco Poland, należy do mniejszych akcjonariuszy.Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w przypadku akcjonariatu Cyfrowego Polsatu, gdzie jest jeden podmiot dominujący. Zygmunt Solorz, poprzez spółki zależne, kontroluje 63,98 proc. akcji spółki. Reszta, czyli 36,02 proc., należy do mniejszych akcjonariuszy.