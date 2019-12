Cyfrowy Polsat kupi 21,90 proc. akcji Asseco

Zarząd Cyfrowego Polsatu poinformował, że w odpowiedzi na zaproszenie do sprzedaży akcji Asseco Poland, otrzymał ofertę kupna 18.178.386 akcji Asseco, stanowiących 21,90 proc. kapitału zakładowego spółki Asseco. To nieznacznie mniej niż spodziewał się Cyfrowy Polsat. Zaproszenie było na sprzedaż 18.221.000 akcji stanowiących 21,95 proc. w akcjonariacie Asseco Poland. Wartość transakcji wyniesie ok. 1 mld zł.

Połączenia spółek nie będzie

Prezes Asseco zadowolony z oferty Cyfrowego Polsatu

Polski, międzynarodowy gigant

Wcześniej zapowiedziano, że w przypadku powodzenia nabycia znaczącego pakietu akcji Asseco Poland przez Cyfrowy Polsat, intencją Cyfrowego Polsatu oraz Adama Górala jako akcjonariuszy Asseco Poland będzie podpisanie porozumienia, które pozwoli realizować strategię rozwoju Asseco Poland.Jak zadeklarowano, Adam Góral będzie odpowiadać za strategię grupy Asseco oraz wszelkie decyzje związane z jej organizacją.- Jako założyciel i główny akcjonariusz Grupy Cyfrowego Polsatu, mogę stwierdzić, że jeśli Cyfrowy Polsat zostanie akcjonariuszem Asseco Poland, w stopniu zgodnym z opublikowanym raportem giełdowym, to będzie to dla obydwu firm dodatkowa szansa na rozwój i zbudowanie pozycji konkurencyjnej w gospodarce, której podstawą są nowoczesne technologie – powiedział Zygmunt Solorz, główny akcjonariusz Cyfrowego Polsatu.Jak podkreślono, spółki nie planują połączenia i będą nadal działały autonomicznie, ale ich wspólny potencjał umożliwi stworzenie bogatej oferty zaawansowanych usług telekomunikacyjnych i informatycznych.- Zarząd Cyfrowego Polsatu zwrócił się do nas z propozycją rozpoczęcia rozmów w sprawie zacieśnienia współpracy w zakresie budowy i obsługi przez Asseco Poland systemów informatycznych dla poszczególnych firm tworzących grupę. Asseco Poland dysponuje zarówno produktami, jak i potencjałem merytorycznym, który mógłby doprowadzić Grupę Cyfrowego Polsatu do najlepszych rozwiązań w sferze IT, dlatego propozycję tę przyjęliśmy z wielką satysfakcją - napisał w oświadczeniu Adam Góral.Ocenił, że bardzo istotne jest również to, że propozycję zacieśnienia współpracy pomiędzy obydwoma firmami, Cyfrowy Polsat postanowił wesprzeć ofertą zaangażowania się kapitałowego w Asseco Poland.- Propozycja zarządu spółki kontrolowanej przez Zygmunta Solorza, jednego z najwybitniejszych polskich przedsiębiorców, jest niewątpliwie wyrazem docenienia naszych dotychczasowych osiągnięć. Nie mam wątpliwości, że zacieśnienie współpracy może posłużyć zwiększeniu konkurencyjności zarówno Asseco Poland, jak i Grupy Cyfrowego Polsatu - napisał Adam Góral.- Szansa rozszerzenia współpracy, którą otrzymuje nasz zespół jest szansą niepowtarzalną, przy czym to od naszych dotychczasowych akcjonariuszy, w dużej mierze, będzie zależało, czy dojdzie do urzeczywistnienia realizacji tych planów - podkreślił Adam Góral.Asseco Poland jest największym polskim producentem oprogramowania notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Grupa jest obecna w ponad 50 krajach na całym świecie i zatrudnia przeszło 24 tys. osób.W pierwszych trzech kwartałach 2019 roku przychody grupy Asseco Poland wzrosły o 16 proc. rok do roku i osiągnęły poziom 7,7 mld zł. Wypracowano 715 mln zł zysku operacyjnego, czyli więcej o 28 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w 2018 r.Kapitalizacja spółki wynosi ok. 5,31 mld zł.Akcjonariat spółki jest rozdrobniony. Prezes Adam Góral ma 9,74 proc. akcji Asseco Poland.Do tej pory fundusz Aviva OFE Santander posiadał 14,97 proc., OFE PZU miało 5,16 proc. a OFE Nationale Nederlanden posiadało 5,03 proc. akcji spółki. Reszta, czyli 65,11 proc. akcji Asseco Poland, należy do mniejszych akcjonariuszy. Te liczby zapewne teraz ulegną zmianie, na razie nie pojawiły się informacje od dotychczasowych akcjonariuszy Asseco Poland o sprzedaży akcji spółki.Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w przypadku akcjonariatu Cyfrowego Polsatu, gdzie jest jeden podmiot dominujący. Zygmunt Solorz, poprzez spółki zależne, kontroluje 63,98 proc. akcji spółki. Reszta, czyli 36,02 proc., należy do mniejszych akcjonariuszy.Kapitalizacja Cyfrowego Polsatu to ok. 18 mld zł.