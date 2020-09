Cyfrowy Polsat rozważa sprzedaż infrastruktury Plusa

Kontrolowany przez Zygmunta Solorza Cyfrowy Polsat rozpoczął przegląd opcji strategicznych dotyczących sprzedaży spółki Polkomtel Infrastruktura, do której należą maszty sieci komórkowej Plus. Ewentualna transakcja powinna być warta co najmniej kilka miliardów złotych.

Polkomtel Infrastruktura jest właścicielem zarówno samych masztów i wierzy telekomunikacyjnych, jak i znajdujących się na nich anten i przekaźników.

Cyfrowy Polsat rozważy sprzedaż zarówno całek spółki, jak i części jej majątku, np. samych masztów i wież.

W połowie 2020 roku pojawiły się szacunki mówiące, że tylko na sprzedaży masztów i wież firma kontrolowana przez Zygmunta Solorza mogłaby zarobić 4,7-7 mld zł.

Niskie stopy sprzyjają przejęciom