Cyfrowy Polsat wypłaci ponad pół miliarda dla akcjonariuszy

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat zarekomendował radzie nadzorczej i walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy wypłatę dywidendy w wysokości 550,7 mln zł czyli 1 zł na akcje. To nieco mniej niż rok wcześniej, mimo że zyski były wyższe.

Zarząd Cyfrowego Polsatu podjął uchwałę w sprawie rekomendacji podziału zysku za 2021 rok w wysokości 3,6058 mld zł. Z tej kwoty 3,0552 mld zł ma trafić na kapitał rezerwowy spółki, zaś 550,7 mln zł ma trafić do akcjonariuszy. Oznacza to dywidendę w wysokości 1 zł na akcje.

Zarząd spółki rekomenduje, aby dzień dywidendy został ustalony na dzień 20 września 2022 roku, a wypłata dywidendy nastąpiła w dniu 15 grudnia 2022 roku.

To dywidenda znacznie mniejsza niż wypłacona w ubiegłym roku (z zysku za 2020 r.), kiedy do akcjonariuszy trafiło 767 mln zł, czyli 1,20 zł na akcję mimo wielokrotnie mniejszego zysku, który w 2020 roku wyniósł 405 mln zł (część dywidendy wypłacono z kapitału rezerwowego).

Być może dywidendowa wstrzemięźliwość Cyfrowego Polsatu w tym roku wynika z tego, że ów 3,6 mld zł zysk był wynikiem zdarzenia jednorazowego - tzn. sprzedaży spółki Polkomtel Infrastruktura, właściciela masztów telekomunikacyjnych sieci Plus.

Jednocześnie rekomendowany obecnie poziom dywidendy to minimum określone w polityce dywidendowej spółki na lata 2020-22. Przewiduje ona, że do akcjonariuszy trafi dywidenda w wysokości co najmniej 1 zł na akcje.

Grupa jest wiodącą grupą multimedialną w Polsce. Świadczy kompleksowe, zintegrowane usługi medialne i telekomunikacyjne w następujących obszarach: usług płatnej telewizji cyfrowej (oferowanych przez Cyfrowy Polsat - największą w Polsce i czołową platformę satelitarną w Europie), mobilnych usług telekomunikacyjnych (spółka zależna Polkomtel), szerokopasmowego mobilnego Internetu , nadawania i produkcji telewizyjnej (Telewizja Polsat - wiodący nadawca komercyjny na polskim rynku).