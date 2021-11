Cyfrowy Polsat z dużym zyskiem po sprzedaży Polkomtela Infrastruktury

Grupa kapitałowa Cyfrowego Polsatu w III kwartale 2021 roku nieznacznie zwiększyła przychody w stosunku do sytuacji rok wcześniej i wypracowała przeszło 9-krotnie większy zysk netto niż przed rokiem. Skokowy wzrost zysku został osiągnięty przede wszystkim dzięki sprzedaży spółki Polkomtel Infrastruktura, właściciela masztów telekomunikacyjnych sieci Plus.

- Znamienne jest, że Cyfrowy Polsat wydzielił z Polkomtela infrastrukturalną spółkę już przed paroma laty. Nie możemy więc mówić o nagłym działaniu teraz, tylko o kolejnym kroku w realizowaniu wcześniej przyjętej strategii - dodawał.Zwrócił przy tym uwagę, że Polkomtel Infrastruktura jest spółką, która posiada ogromne zasoby nieruchomości. Ich wartość staje się bardziej oczywista, po wydzieleniu ze struktury telekomu. Skoro zaś przy niskich stopach procentowych nie brakowało ostatnio taniego pieniądza, to i łatwiej znaleźć nabywcę na taka infrastrukturę, który jest gotów dobrze zapłacić.- Po przejęciu infrastruktury od Play i Plusa, należącego do Grupy Polsat, jesteśmy właścicielami ok. 14,5 tys. wież telekomunikacyjnych w Polsce. Zobowiązaliśmy się wobec Play i Plusa do wybudowania dodatkowych ok. 6,5 tys. wież. Razem będzie ok. 21 tys. obiektów - powiedział WNP.PL Santiago Argelich Hesse, dyrektor zarządzający Cellnex Poland.Cellnex chce wykorzystać przejętą od operatorów komórkowych infrastrukturę także do świadczenia usług dla innych sektorów, jak np. energetyka.- W Polsce mamy potencjalnie 21 tys. wież telekomunikacyjnych i przeszło 500 osób doświadczonych w budowie i utrzymaniu sieci, mamy więc potencjał konieczny do budowy i zarządzania sieciami. Te możliwości mogą się przydać do zarządzania dodatkowymi, dedykowanymi do specjalnych zastosowań sieciami. Mamy tu zarazem wysoki poziom synergii, ponieważ nie musimy dublować infrastruktury i nie musimy dublować służb utrzymania sieci - tłumaczy Santiago Argelich Hesse.Taka infrastruktura mogłaby być też wykorzystywana jako sieci awaryjne dla służb ratunkowych, jak policja i straż pożarna, szczególnie, że w wielu krajach Unii Europejskiej Cellnex zbudował i utrzymuje sieci łączności krytycznej. Santiago Argelich Hesse zapewnia, że oferta Cellnexu może być także doskonałym uzupełnieniem w warstwie cyfryzacji dla projektów realizowanych przez sektor energetyczny.