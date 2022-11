Cyfrowy Polsat zwiększa przychody, ale zysk gwałtownie zmalał

Cyfrowy Polsat w III kwartale 2022 roku osiągnął 3,271 miliarda złotych przychodów netto, co oznacza wzrost rok do roku o 7,9 procent. Zysk netto był na poziomie 236,7 milionów złotych, a więc wielokrotnie niższym niż przed rokiem.

Zgodnie z opublikowanym komunikatem przychody netto Cyfrowego Polsatu wyniosły 3,271 miliarda złotych i w ujęciu rok do roku były wyższe o 7,9 procent. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 236,7 miliona złotych w porównaniu do 3,1424 miliarda złotych przed rokiem.

W tym okresie skorygowane przepływu pieniężne, po uwzględnieniu kosztów odsetkowych, wyniosły 89 milionów złotych wobec 373 milionów złotych w II kwartale. Zysk EBITDA (wynik przed opodatkowaniem, potrąceniem odsetek i amortyzacją) wyniósł 953 miliony złotych i był wyższy od oczekiwań analityków.

Na osiągnięte wyniki złożyły się przychody z segmentu usług dla klientów indywidualnych i biznesowych, które w III kwartale były na poziomie 2,744 miliarda złotych co oznacza wzrost o 4 procent w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Liczba klientów usług multimedialnych w ujęciu kwartał do kwartału wzrosła o 5 tysięcy do 2,465 milionów.

W przypadku przychodów segmentu mediowego Cyfrowego Polsatu wzrost jest dużo bardziej znaczący. W III kwartale zanotowano około 554 miliony złotych, co oznacza wzrost o 11 procent. Kwartalne przychody z reklamy i sponsoringu Grupy Telewizji Polsat wzrosły o 2,9 procent - do 275 milionów złotych. W tym czasie cały rynek zanotował spadek o 1,2 procent. W efekcie udział w rynku reklamy telewizyjnej i sponsoringu grupy wzrósł do poziomu 29,4 procent.