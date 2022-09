Cyfrowy szef z Polski zwiększa produktywność zakładów przemysłowych

IPOsystem, nazywany cyfrowym szefem produkcji, steruje nawet najbardziej złożoną produkcją. Bez konieczności harmonogramowania, w czasie rzeczywistym reaguje na każde zdarzenie na hali produkcyjnej.

IPOsystem, stworzony przez firmę UIBS Teamwork, został nominowany w konkursie The Best of Industry 4.0.

IPOsystem, stworzony przez firmę UIBS Teamwork, został nominowany w konkursie The Best of Industry 4.0, który towarzyszy konferencji Nowy Przemysł 4.0 i targom TOOLEX. Wybrane zostaną najciekawsze, innowacyjne rozwiązanie technologiczne, które wprowadzą użytkownika związanego z produkcją na nowy poziom cyfrowej transformacji. Rozstrzygnięcie konkursu połączone z wręczeniem nagród odbędzie się podczas uroczystej, wieczornej gali w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach 4 października 2022 r., o godz. 19.00.

Bez konieczności harmonogramowania, automatycznie, w czasie rzeczywistym

IPOsystem samodzielnie, bez udziału planistów, steruje nawet najbardziej złożoną produkcją. Bez konieczności harmonogramowania, automatycznie, w czasie rzeczywistym i w optymalny sposób reaguje na każde zdarzenie na hali produkcyjnej, np. na nieobecność pracownika czy czasowe wyłączenie maszyny z procesu produkcyjnego.

IPOsystem w czasie rzeczywistym podejmuje decyzje dotyczące kolejności realizacji i doboru zasobów dla poszczególnych zadań. Każdy pracownik po zgłoszeniu gotowości do pracy w systemie otrzymuje natychmiast polecenie. System wydaje tylko prace możliwe do realizacji w danym momencie, wskazując precyzyjnie numer zlecenia produkcyjnego, stanowisko pracy, na którym należy wykonać pracę, szczegóły technologiczne operacji oraz miejsce, na którym znajdują się niezbędne materiały, półprodukty i narzędzia. Przygotowanie tych materiałów, półproduktów i narzędzi jest również sterowane systemem.

Każde zakończenie pracy przez pracownika w IPOsystemie powoduje obliczenie kolejnej decyzji systemu i wydanie zoptymalizowanego na ten moment polecenia. Dzięki algorytmom decyzyjnym cały proces obliczenia i wydania każdej pracy trwa nie dłużej niż 5 sek.

- Celem algorytmu IPOsystem jest samodzielne zarządzanie wszystkimi dostępnymi zasobami w taki sposób, aby każda minuta ich przebywania na hali produkcyjnej była w pełni wykorzystana na realizację optymalnej pracy. Bez konieczności tworzenia i aktualizowania planów produkcyjnych oraz udziału planistów i nadzoru bezpośredniego - mówi Krzysztof Fiegler, członek zarządu UIBS Teamwork.

- IPOsystem to cyfrowy szef produkcji, dzięki któremu wszyscy pracownicy wiedzą, co mają w każdej chwili robić i które umiejętności są w pełni wykorzystane i obiektywnie ocenione. Zmienia się też rola menedżerów, którzy uwolnieni od zadań związanych z planowaniem i nadzorem, mogą skoncentrować się na działaniach doskonalących i strategicznych - komentuje Fiegler. - Dzięki systemowi udaje się wyeliminować największe istotne problemy firm produkcyjnych, zwiększyć ich produktywność i znacząco ograniczyć koszty zarządzania - dodaje.

Twórcy IPOsystemu podkreślają, że efektem pracy systemu jest zmiana w zachowaniu pracowników na hali produkcyjnej. Starają się oni, przy zachowaniu wymagań jakościowych, jak najszybciej realizować wydawane przez system prace. Każdy pracuje w swoim tempie, a system automatycznie, w kolejnych decyzjach optymalizuje przebieg procesów produkcyjnych. Dzięki temu można pozyskać precyzyjne dane o umiejętnościach i wydajności każdego pracownika.

Kadra zarządzająca ma pełną kontrolę nad realizowanymi zleceniami

Jak to wygląda w praktyce? Z IPOsystemu od 2017 r. korzysta Mennica Polska. Zadaniem planisty jest wyłącznie wprowadzenie zlecenia do programu, dalsze zarządzanie jego realizacją jest w