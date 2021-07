Cyfryzacja budownictwa nabiera rozpędu. Wysokie ceny w tym pomagają

- Cyfrowe innowacje budownictwo wdraża powoli - to fakt, ale jednocześnie widzimy ostatnio dużo większą motywację w tej mierze ze strony generalnych wykonawców, wynikającą choćby z pandemii czy z bardzo dużej inflacji cen materiałów budowlanych - twierdzi w rozmowie z WNP.PL Rafał Grudzień, prezes start-upu ProperGate, laureata konkursu Start-up Challenge.

- Wdrażanie innowacji jest zawsze wyzwaniem, ale my nasz system projektujemy przede wszystkim z myślą o kliencie, o końcowym użytkowniku. Staramy się, by zarówno produkt, jak i wdrożenie były proste i intuicyjne, aby możliwie skrócić i uprościć proces adaptacji. Po reakcjach klientów widzimy, że system pozostaje bardzo przystępny w użytkowaniu, pomimo bardzo dużej liczby funkcjonalności.Czas wprowadzania systemu oczywiście różni się w zależności od wielkości projektu, ale nie brakuje sytuacji, w których jesteśmy w stanie "wejść" na daną budowę nawet w jeden dzień. Wiadomo, że przyzwyczajenie się do nowego procesu może zająć trochę więcej czasu, ale samo wdrożenie jest stosunkowo szybkie i łatwe.- Podczas 3-3,5 roku działalności najwięcej czasu, bo niemal 2 lata, zajęło nam budowanie produktu. Za to przez ostatni rok skupialiśmy się już na dostosowywaniu go do naszych klientów. W tym czasie udało nam się też rozszerzyć grupę docelową o budowy magazynów, co było zresztą naszym celem od samego początku.Obecnie jesteśmy w momencie, w którym widzimy, że nasze rozwiązanie jest bardzo pomocne dla naszych klientów, ale jednocześnie mamy jednak ochotę na więcej - i rozszerzamy zakres działalności naszego systemu. W przyszłości będzie on mógł zasilać danymi inne systemy śledzenia operacji na budowie. Idziemy w stronę integracji z innymi systemami, zarówno oprogramowaniem Oracle, jak i Procorem.- Są trzy główne możliwości finansowania start-upu. Na początku to tzw. bootstrapping, czyli finansowanie przedsięwzięcia własnymi środkami. W Polsce mamy też dużą bazę grantów, dzięki którym można pozyskiwać finansowanie zarówno na R&D, jak i internacjonalizację. Jednak najważniejsze środki we wczesnej fazie rozwoju w praktyce pochodzą od inwestorów, a zwłaszcza aniołów biznesu.Pierwszymi inwestorami w ProperGate byli właśnie aniołowie biznesu, posiadający olbrzymie doświadczenie na rynku nieruchomości w Polsce. Ponadto ostatnio zamknęliśmy rundę seed, pozyskując nowych inwestorów typu VC. Jeden to polsko-amerykański fundusz, drugi - brytyjski fundusz. Uwierzyli w nasz produkt i zainwestowali w ProperGate.Pozyskiwanie finansowania to ciągły i intensywny proces. Zamykając jedną rundę i planując budżet na następne miesiące, trzeba myśleć już o pozyskaniu nowych inwestorów, którzy wesprą dalszą akcelerację. To nie tak, że raz zbiera się pieniądze i koniec... Robi się to właściwie cały czas, do - co najmniej - osiągnięcia punktu rentowności.- Tak, to bardzo dużo pracy, szczególnie w końcowych fazach pozyskiwania finansowania, kiedy trzeba np. negocjować umowę inwestycyjną. Ale żeby dotrzeć do tego punktu, należy odbyć setki spotkań z funduszami z całego świata, żeby znaleźć tych kompatybilnych wspólników, z którymi dalszy rozwój spółki będzie jak najbardziej efektywny.- W tej chwili 17 osób, choć niebawem będzie ich już 18. To cały zespół, włącznie z założycielami.Aktualnie mamy otwartych kilka rekrutacji. W naszym planie jest zatrudnienie dodatkowych pięciu osób do końca roku.- Tu pomógł nam choćby konkurs Start-up Challenge 2020 - w ramach European Tech and Start-up Days w Katowicach. Ważne jest na pewno, aby być widocznym, promować się poprzez różne eventy czy konkursy, które pomagają w komunikacji produktu oraz są szansą na dostrzeżenie przez potencjalnych klientów lub partnerów.Start-up Challenge pozostaje przykładem wydarzenia, które pozwala budować wiarygodność oraz siłę przebicia firmy.W naszym przypadku - poza szeroko zakrojonymi konkursami dla start-upów, jak właśnie Start-up Challenge - istotne jest także to, by prezentować rozwiązania podczas wydarzeń przeznaczonych stricte dla branży budowlanej, gdzie proponuje się projekty proptechowe czy contechowe. W tym przypadku w Polsce godnym polecenia wydarzeniem jest Proptech Festival, organizowany przy okazji konferencji Property Forum, w którym również należeliśmy do grona zwycięzców.Prócz konkursów ważny jest także aktywny udział w konferencjach, zarówno lokalnych, jak i globalnych, skierowanych do branży budowlanej.Oprócz zdobywania rozpoznawalności przebicie się na rynku budowlanym wymaga codziennej, intensywnej pracy, słuchaniu klientów i budowania najlepszego produktu.