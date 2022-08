Cyfryzacja KPRM: do 19 września konsultacje ws. inwestycji w budowę sieci szybkiego internetu

Do 19 września potrwają konsultacje ws. inwestycji w budowę sieci szybkiego internetu w Polsce - poinformowała w piątek Cyfryzacja KPRM. Do 2026 r. będą realizowane inwestycje o wartości ponad 11 mld zł, z czego ponad 9 mld zł to środki z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy i KPO - dodano.

Według Cyfryzacji KPRM ponad 80 proc. gospodarstw domowych w Polsce ma dostęp do szybkiego internetu, a od 2015 roku, m.in. dzięki środkom z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, wskaźnik ten urósł o niemal 30 p.p. Niestety wciąż ponad 3 mln budynków w Polsce jest wykluczonych cyfrowo - dodano.

Jak czytamy w komunikacie, dzięki Programowi Operacyjnemu Polska Cyfrowa szybki internet dotrze do ponad 2 mln gospodarstw domowych. "Na dalsze działania przeznaczymy ponad 1 mld euro z KPO i niemal 1 mld euro z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy (FERC). Uwzględniając wkład własny operatorów do 2026 roku będą realizowane inwestycje o wartości ponad 11 mld zł" - podano.

Wskazano, że do tych projektów należy się dobrze przygotować, dlatego do 19 września prowadzone są konsultacje, które mają na celu poznanie opinii na temat proponowanych zasad konkursów na dofinansowanie projektów budowy sieci szerokopasmowych. Chodzi o to, aby wsparcie udzielane było efektywnie i przyczyniło się do wyeliminowania tzw. białych plam w dostępie do szybkiego internetu - wyjaśniono.

Dodano, że w konsultacjach chodzi również o zebranie planów inwestycyjnych operatorów, po to, aby wiedzieć, gdzie dostęp do szybkiego internetu zostanie zapewniony na zasadach rynkowych i gdzie nie ma potrzeby interwencji państwa.

Według Cyfryzacji KPRM zebranie planów inwestycyjnych ma na celu sprawdzenie, gdzie przedsiębiorcy będą inwestować w infrastrukturę telekomunikacyjną ze środków własnych. Takie obszary nie będą wyznaczone do konkursów ze środków KPO i FERC, na które ma trafić w sumie ok. 2 mld euro.