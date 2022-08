Cyfryzacja KPRM: dziewięć gmin ma otrzymać do 5 mln zł na szerokopasmowy internet

Dziewięć samorządów ma rekomendację wypłaty dotacji w wysokości do 5 mln zł na budowę szerokopasmowego internetu - wynika z opublikowanej w poniedziałek przez Cyfryzację KPRM listy rankingowej gmin, które złożyły wnioski w naborze.

Jak wyjaśniono w komunikacie na stronie Cyfryzacji KPRM, nabór wniosków trwał od 27 maja do 27 czerwca. W naborze mogły brać udział wszystkie gminy w Polsce. "W tym czasie wpłynęło 39 wniosków. To pokazuje jak ważne dla gmin jest zapewnienie ich mieszkańcom dostępu do szerokopasmowych połączeń internetowych po to, aby bez problemów mogli pracować, komunikować się czy korzystać z licznych e-usług publicznych" - wskazano.

Z opublikowanej listy rankingowej wynika, że rekomendację dofinansowania inwestycji szerokopasmowych (ze środków Funduszu Szerokopasmowego) otrzymało dziewięć gmin (Szczawno-Zdrój, Goszczanów, Choczewo, Nowy Sącz, Żabia Wola, Mszczonów, Pyzdry, Lublin, Miedzichowo).

Maksymalna kwota pomocy w ramach tego naboru wynosiła do 5 mln zł (do 80 proc. wartości wydatków kwalifikowalnych projektu).

"Polska obecnie jest placem budowy nowoczesnych sieci telekomunikacyjnych. Ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa powstanie ponad 100 tys. km sieci światłowodowych w całym kraju. W latach 2021-2027 w ramach Krajowego Planu Odbudowy oraz Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy przeznaczymy ponad 2 mld euro na dalszą pomoc w rozwoju szybkiego internetu na obszarach tzw. cyfrowych białych plam. To kolejne setki tysięcy kilometrów infrastruktury i co najmniej 1,6 mln gospodarstw domowych podłączonych do ultraszybkiego internetu" - podkreślono.