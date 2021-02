Cyfryzacja KPRM zachęca do korzystania z aplikacji STOP COVID

Korzystanie z aplikacji STOP COVID ProteGO Safe informuje o ryzyku zakażenia koronawirusem, a także umożliwia m.in. zapisanie się na test bez konieczności wizyty u lekarza POZ - przypomina w piątkowym komunikacie Wydział Promocji Polityki Cyfrowej KPRM.

Warunkowe poluzowanie obostrzeń epidemicznych to moment, w którym Polacy powinni zachować jeszcze większą ostrożność wobec możliwości zakażenia się koronawirusem - przypomina Wydział Promocji Polityki Cyfrowej KPRM i wskazuje, że jednym z rozwiązań, które mogą pomóc w tym zadaniu jest aplikacja STOP COVID ProteGO Safe.

Zespół ds. cyfryzacji w swoim komunikacie przywołuje badania brytyjskiego instytutu The Alan Turing Institute, według których odpowiednik aplikacji STOP COVID ze Zjednoczonego Królestwa wywiera znaczący wpływ na powodzenie walki z pandemią na Wyspach. Według naukowców wzrost liczby użytkowników programu NHS COVID-19 app o każdy 1 proc. przekłada się na spadek infekcji nawet o 2,3 proc. Według brytyjskiego ministerstwa zdrowia zatem aplikacja zapobiegła do tej pory ok. 600 tys. nowych infekcji koronawirusem.

W komunikacie Wydziału Promocji Polityki Cyfrowej czytamy, że aplikacje tego rodzaju mają również inne kraje - Niemcy, Irlandia, Włochy, Łotwa, Dania, czy Chorwacja. Urzędnicy podkreślili, że to, co odróżnia STOP COVID ProteGO Safe od innych, podobnych programów wykorzystywanych w pozostałych krajach, to niewielka liczba użytkowników - polską aplikację zainstalowało do tej pory ponad 1,8 mln osób, podczas gdy dla porównania z brytyjskiego odpowiednika korzysta 21,7 mln mieszkańców Wysp, a z niemieckiego - 25,4 mln naszych zachodnich sąsiadów.

Głównym zadaniem aplikacji STOP COVID ProteGO Safe, jak przypomina zespół ds. cyfryzacji, jest informowanie użytkowników o narażeniu na kontakt z koronawirusem. Aplikacja informuje również o sytuacji epidemiologicznej w poszczególnych powiatach, umożliwia wykonanie samodzielnego testu oceny ryzyka zachorowania, a także pozwala na zapisanie się na test w kierunku obecności patogenu koronawirusa SARS-CoV-2 w organizmie bez konieczności kontaktu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Z funkcji tej mogą korzystać wszyscy użytkownicy, których aplikacja powiadomiła o kontakcie z koronawirusem i których wynik testu oceny ryzyka jest niepokojący.

Wydział Promocji Polityki Cyfrowej w komunikacie przekazał również, że korzystanie z aplikacji jest bezpieczne dla użytkowników i nie wiąże się z koniecznością podawania danych osobowych. Według urzędników aplikacja nie śledzi użytkowników ani ich lokalizacji, nie ma też dostępu do żadnych danych i plików w telefonie, na którym jest instalowana. Jej działanie opiera się na technologii Bluetooth, dzięki której program szuka w otoczeniu innych telefonów z zainstalowaną aplikacją STOP COVID ProteGO Safe i zapamiętuje te urządzenia, które znalazły się w pobliżu użytkownika na dłużej niż 15 min. w odległości maksymalnie 2 metrów. Informacje o nich są według zespołu ds. cyfryzacji przechowywane przez okres 14 dni.

Bezpłatna aplikacja dostępna jest w sklepach z oprogramowaniem na smartfony z systemem Android (Google Play) i iOS (App Store).