Cyfryzacja pomoże chronić przed kradzieżą tożsamości

E-obywatel, profile zaufane, czy portfele cyfrowe, w których będzie można przechowywać szczegóły płatności, dokumenty, czy prawo jazdy - to wielkie udogodnienia, ale też olbrzymia odpowiedzialność.

Największe wyzwanie to sprawić, by nasze dane były bezpieczne - mówi Jan Szajda, CEO w IDENTT.

Trwają prace nad wprowadzeniem tak zwanego e-walleta dla obywatel Unii Europejskiej, który ma być taką cyfrową tożsamością. Portfel cyfrowy będzie mógł przechowywać szczegóły płatności, a także dokumenty osobiste, takie jak prawo jazdy. Za pomocą cyfrowego portfela będzie można szybko uzyskać zdalny dostęp do car sharingu.

- Mamy już polskie dowody z warstwą elektroniczną, paszporty. Właśnie w tych rozwiązaniach, nie takich fizycznych tylko elektronicznych, bazujących na podpisach elektronicznych możemy widzieć kierunek zmian pozwalający na docelowo bardzo wiarygodny i rzetelne sprawdzanie tożsamości osób - mówi Jan Szajda, CEO w IDENTT.

O tym, jak dużym zagrożeniem jest kradzież tożsamości, świadczą między innymi dane publikowane przez banki. Kilka milionów złotych - na tyle każdego miesiąca szacuje się próby zaciągnięcia zobowiązań finansowych na fałszywą tożsamość.

- Jest to bardzo duży problem z którym spotykają się dzisiaj instytucje i przeciętni obywatele. Z punktu widzenia tych instytucji naraża je to na straty finansowe oraz utratę dobrego wizerunku. Z drugiej strony możemy popatrzeć z perspektywy przeciętnego obywatela… Jeżeli ktoś użyje moich danych, a to nie jest problem, żeby te dane znaleźć, wystarczy imię, nazwisko, numer pesel, wyrobi fałszywy dokument i zaciągnie zobowiązanie - dodaje Szajda.

Rozwijanie systemów weryfikujących dane jest jego zdaniem kluczowe w temacie cyberbezpieczeństwa

- Z takich rozwiązań mogą korzystać między innymi: sektor pożyczkowy, sektor bankowy czy HR. Oprócz tego że wzmacniamy bezpieczeństwo co do pewności, że dana osoba jest tą, za którą się podaje to umożliwiamy otwarcie kanałów zdalnych, jeżeli chodzi o weryfikację tożsamości - co pozwala na zwiększenie dostępności usług, zarówno pod kątem lokalizacyjnym jak i czasowym, minimalizację kosztów pozyskiwania klientów - dodaje.

