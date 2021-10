Cyfryzacja w przemyśle. Wszystko zależy od ludzi

Transformacja cyfrowa fabryk i proces ich robotyzacji staje się koniecznością w sytuacji, gdy brakuje na nie środków. Na jakim jesteśmy etapie w drodze do Przemysłu 4.0? O barierach cyfryzacji i roli liderów zmian dyskutowano w trakcie debaty „Cyfrowa fabryka. Przemysł 4.0 – faza realizacji”, która odbyła się w ramach XIII Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Każde wdrożenie jest inne

Digitalizacja będzie coraz droższa

Ciężka cyfryzacja w przemyśle ciężkim

W trakcie debaty podkreślano istotną rolę liderów w budowaniu w zespole wewnętrznej motywacji do wprowadzania zmian. Jak zauważono, napotykają oni niejednokrotnie na opór pracowników obawiających się o swoje miejsca pracy.- Od ponad 20 lat zajmujemy się automatyzacją i uruchamianiem fabryk na całym świecie i zdajemy sobie sprawę z tego, jak istotny jest człowiek, który jest w stanie zniszczyć prawie wszystko. Pracownik na stanowisku automatyka z dwudziestoletnim stażem ma swoje przyzwyczajenia, ale ma też ogromne doświadczenie - wypowiadał się Artur Pollak, prezes zarządu Apa Group. - Dlatego proponujemy model współpracy ze służbami technicznymi w firmach, od których sami się też uczymy. Nie da się bowiem dostarczyć gotowych technologii, które można od razu wdrożyć. Każde nowe wdrożenie jest indywidualnym projektem - dodał.Jedną z poważnych obaw, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw, są wysokie koszty procesu robotyzacji i digitalizacji. Zarządy często uważają, że są uwięzione między koniecznością transformacji cyfrowej a brakiem środków w budżecie firmy niezbędnych na jej przeprowadzenie. Problem rosnących kosztów cyfryzacji dotyka dziś większości firm.- Przemysł jest w tej trudnej sytuacji, że koszty związane z digitalizacją są bardzo wysokie. Spodziewamy się, że w najbliższych miesiącach będą jeszcze dramatycznie rosnąć. Widzimy to m.in. kupując licencje, które są coraz droższe. Zatem decyzję o digitalizacji będzie coraz trudniej podjąć - wyjaśniał Michał Forystek, prezes i współzałożyciel firmy Brainhint, zajmującej się automatyzacją oraz robotyzacją procesów biznesowych, a także automatyzacją podejmowania decyzji w oparciu o technologie AI.- Istotnym elementem w przemyśle ciężkim, tradycyjnym, są warunki pracy. Nic nie determinuje w takim stopniu produkcji, jak bezpieczeństwo pracowników - stwierdził w trakcie debaty Artur Dyczko, adiunkt w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk.- Rewolucja, która obecnie dokonuje się w polskim górnictwie, od Lubelszczyzny po woj. lubuskie, ma w założeniu poprawić efektywność i bezpieczeństwo. Nie da się w tak ekstremalnie trudnych warunkach efektywnie wydobywać surowce, na które czekają fabryki, bez automatyzacji niektórych operacji i - w dużej mierze - robotyzacji. Kluczowym elementem jest jednak uwzględnienie warunków i zbieranie danych. W strategii JSW 4.0 zawarliśmy projekty, które miały pozwolić nam zrozumieć ten biznes. Efektywny, nowoczesny przemysł wydobywczy wymaga automatyzacji wielu procesów, ale nie uda się tego zrobić bez udziału ludzi. Najdroższy jest dziś pracownik i trzeba mieć niezbędne zasoby ludzkie, przygotowane do zmian. Transformacja, która będzie się dokonywała, trwała będzie latami - podkreślał Artur Dyczko.Artykuł powstał na podstawie debaty „Cyfrowa fabryka. Przemysł 4.0 – faza realizacji”, która odbyła się w ramach XIII Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.