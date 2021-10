Cyfryzacji fabryki nie trzeba zaczynać od zera. To mit

- Jednym z mitów dotyczących cyfryzacji przemysłu jest przekonanie, że można przeprowadzić ją zgodnie z ideą inwestycji „greenfield”, czyli od zera, w całości. Lepszym podejściem będzie natomiast „brownfield”, czyli wykorzystanie i udoskonalenie posiadanych zasobów – jest to mniej obciążające kosztowo i pozwala firmom zacząć od najważniejszych potrzeb, stopniowo przechodząc do kolejnych - twierdzi w rozmowie z WNP.PL Konrad Dróżka, dyrektor ds. ryzyka w firmie Transition Technologies PSC.

Czytaj również: Digitalizacja firmy będzie coraz droższa Bardzo ważne dla firm jest także monitorowanie prac czy KPI (key performance indicators – kluczowe wskaźniki efektywności – red.) w czasie rzeczywistym oraz automatyczne generowanie potrzebnych statystyk i raportów.Nie można zapominać też o tzw. czynniku ludzkim, to jest radzeniu sobie z brakiem kadr czy wymianą wiedzy między doświadczonym a mniej doświadczonym pracownikiem. Wyobraźmy sobie, że jeden pracownik znika na pewien czas, a inny, często mniej doświadczony, przejmuje jego obowiązki. W czasie pandemii to właśnie te kwestie okazały się naprawdę dużym wyzwaniem dla firm produkcyjnych. Dlatego przemysł potrzebował i wciąż potrzebuje – co wyraźnie unaoczniła pandemia – rozwiązań gwarantujących lepszy, szybszy i efektywniejszy proces adaptacji pracowników.- Z badań przeprowadzonych przez McKinsey Global Institute, który analizował poziom transformacji amerykańskich przedsiębiorstw, wynika, że liderem są media oraz sektor finansowy, a szczególnie bankowy.Widzimy tu korelacje z polskimi realiami, ponieważ to właśnie sektor bankowy w Polsce był jednym z pierwszych, które zaczęły inwestować w cyfrową transformację, przeznaczając na ten cel ogromne pieniądze. To się opłaciło, ponieważ dzięki przestawieniu się na różnego rodzaju cyfrowe rozwiązania banki mogły na bieżąco monitorować i reagować na dynamicznie zmieniające się potrzeby klientów, a jednocześnie zwiększać bezpieczeństwo świadczonych usług.Z naszych obserwacji wynika również, że w cyfrowe rozwiązania zainwestowały branże: motoryzacyjna, farmaceutyczna, przemysł spożywczy, producenci maszyn i szeroko pojęty przemysł ciężki. Większość w celu poprawienia jakości czy ciągłości produkcji, szybszego procesu adaptacji pracowników, bezpieczniejszego i sprawniejszego serwisowania maszyn oraz monitorowania produktów w celu rozszerzania oferty handlowej.Podam przykład jednego z naszych dużych klientów, który produkuje spawarki często na specjalne zamówienie klienta końcowego. Interesowało go, co dzieje się z jego produktem, kiedy używa go klient końcowy. To pozwoliło na bieżąco zbierać i analizować dane, by na koniec przekuć je w nowe usługi, które można oferować tym samym klientom, którzy wcześniej jedynie kupili spawarkę.Widzimy też wzrost zainteresowania rozwiązaniami chmurowymi, wykorzystaniem sztucznej inteligencji i rozszerzonej rzeczywistości. Polskie firmy obserwują trendy na rynkach zagranicznych i coraz częściej proszą np. o opracowanie strategii migracji danych do chmury. Rośnie bowiem świadomość, jak ważna jest dobrze zaprojektowana infrastruktura chmurowa, która zapewnia bezpieczeństwo danych, skalowalność oraz elastyczność, a także ciągłość pracy. Otrzymujemy też zapytania dotyczące wykorzystania algorytmów i mechanizmów automatyzacji umożliwiających lepsze zarządzanie danymi.Reasumując, firmy poszukują dziś rozwiązań IT obejmujących aspekty biznesowe i kompleksowo wspierających konkretne procesy (np. produkcji, kontroli jakości, serwisowania) oraz całe łańcuchy dostaw, stawiając na stopniowe, możliwie szybkie wdrożenia i możliwości ich efektywnego skalowania w przyszłości.- Bez wątpienia barierą numer 1 jest zmiana myślenia na temat cyfryzacji przemysłu. I ten problem dotyczy nie tylko polskich, ale i zagranicznych firm (choć te spoza naszego rodzimego rynku dużo zwinniej podchodzą do zmian). Jednym z mitów dotyczących cyfryzacji przemysłu jest przekonanie, że można przeprowadzić ją zgodnie z ideą inwestycji „greenfield”, czyli od zera, w całości. Lepszym podejściem będzie natomiast „brownfield”, czyli wykorzystanie i udoskonalenie posiadanych zasobów – jest to mniej obciążające kosztowo i pozwala firmom zacząć od najważniejszych potrzeb, stopniowo przechodząc do kolejnych.Istotne jest też odejście od podziałów wewnątrz firmy; przedsiębiorstwa powinny zastanowić się, jak połączyć pracę poszczególnych działów i usprawnić ją między partnerami. Dzięki temu dużo szybciej będą mogły zobaczyć mierzalne efekty, a nawet poprawić wyniki finansowe.- Najważniejsze jest podejście do cyfrowej transformacji na zasadzie krok po kroku. Na początek warto zdefiniować kluczowe obszary, które powinny się szybko zwrócić. Trzeba zacząć je naprawiać i rozwijać, pamiętając, że w pracę trzeba będzie zaangażować jednocześnie wiele działów. Istotne jest tutaj, że będą one musiały współpracować ze sobą na czas każdego projektu. Z doświadczenia wiemy, że zwinne podejście do wdrażania nowego rozwiązania przynosi lepsze efekty, które są też szybciej widoczne.Wśród najczęściej pojawiających się korzyści są: sięgająca nawet 30 proc. redukcja kosztów produkcji, poprawa jakości produktów czy usług, wyższe wyniki finansowe, skuteczniejsze i szybsze reagowanie na przestoje, możliwość analizowania danych w czasie rzeczywistym i wiele innych.- Jeśli chodzi o dane statystyczne, prognozy dla branży są obiecujące. Dominującym, globalnym trendem jest migracja do chmury – blisko 50 proc. systemów PLM (product lifecycle managementv – zarządzanie cyklem życia produktu – red.) i ERP (enterprise resource planning – planowanie zasobów przedsiębiorstwa – red.) oraz blisko jedna trzecia rozwiązań MES/MOM (manufacturing execution system – system realizacji produkcji oraz manufacturing operations management – zarządzanie operacjami produkcji – red.) i CMMS (computerised maintenance management systems – system komputerowego wsparcia zarządzania utrzymaniem ruchu – red.) przynajmniej częściowo funkcjonuje obecnie w środowisku chmury prywatnej lub publicznej, a wiele firm planuje kolejne migracje w najbliższych dwóch latach.Natomiast według GUS-u, z rozwiązań chmurowych korzysta 60 proc. dużych organizacji w Polsce. Eurostat wskazywał w styczniu 2021 r. na wyższe wykorzystanie chmury w krajach nordyckich. W Finlandii jest to 75 proc., w Szwecji 70 proc., a w Danii 67 proc. To potwierdza duży potencjał rynku w Polsce. Jak wynika z badania – 36 proc. firm sięga po nowe technologie, aby rozwiązać bieżące problemy przedsiębiorstwa, ale prawie taki sam odsetek – 31 proc. – deklaruje, że cyfryzacja jest częścią strategii i obejmuje całą strukturę firm.