Cywilny Black Hawk z Mielca z certyfikatem w USA

Pierwszy z produkowanych w Mielcu śmigłowców S-70M otrzymał certyfikat zdatności do lotu Federalnej Administracji Lotnictwa Stanów Zjednoczonych – poinformowała firma Lockheed Martin, do której należą PZL Mielec.

Amerykańska Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) zakończyła certyfikację śmigłowca S-70M Black Hawk (oznaczenie nowego typu), wydając specjalny certyfikat ograniczonej kategorii do zdatności do lotu (Restricted Category Special Airworthiness Certificate).

Według producenta certyfikacja FAA i ustanowienie uprawnień na nowy typ statku powietrznego rozszerzą rynek zbytu dla tego wywodzącego się z wojska śmigłowca. Pozwoli to na zakup śmigłowca S-70M bezpośrednio z PZL Mielec przez operatorów cywilnych i komercyjnych, zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i międzynarodowych. "Tego typu zamówienia nie były wcześniej możliwe" - podkreślił Lockheed Martin.

Bazowy S-70M Black Hawk jest konstrukcyjnie identyczny z produkowanym w Mielcu wariantem S-70i. Oba typy śmigłowców będą produkowane na tej samej linii produkcyjnej.

Certyfikacja S-70M dopuszcza śmigłowiec do wykonywania operacji specjalnego przeznaczenia w rolnictwie, przewozie ładunków zewnętrznych (umożliwiając wykorzystanie haka ładunkowego śmigłowca dla towarów o masie do 4082 kg) oraz ochrony lasów i dzikiej przyrody, w tym zrzucania płynów i substancji gaśniczych podczas pożarów.

"Możliwość produkowania śmigłowca z certyfikatem FAA w PZL Mielec otwiera nowe możliwości na rynku lotniczym, które nie były wcześniej dostępne dla śmigłowców Black Hawk" - powiedział cytowany w komunikacie prezes i dyrektor naczelny PZL Mielec Janusz Zakręcki.

"Nowy wariant śmigłowca Black Hawk jest odpowiedzią na specjalne wymagania naszych klientów na całym świecie. Spodziewamy się, że osiągnięcie to ułatwi władzom lotnictwa cywilnego zatwierdzenie S-70M do trudnych operacji w ich własnej przestrzeni powietrznej nawet w krajach, w których certyfikacja FAA nie jest uznawana" - dodał.

PZL Mielec jest producentem śmigłowców S-70i kupionych przez polskie wojsko i policję, w mieleckim zakładzie powstały także Black Hawki dla Filipin, firma wyprodukuje także 12 maszyn dla Rumunii. Mielec dostarczy też pięć śmigłowców do USA, gdzie zostaną one dostosowane do działań gaśniczych.