Czarne chmury nad Samsungiem. Gigant przewiduje spadek zysków aż o 96 proc.

Samsung Electronics przekazał w komunikacie giełdowym, że spodziewa się w pierwszym kwartale 2023 roku, że zysk netto obniży się o ponad 95 procent. Będzie to największy spadek kwartalny od 14 lat.

Wstępne skonsolidowane dane Samsung Electronics za pierwszy kwartał 2023 roku pokazują, że zysk netto spadł do 600 miliardów wonów południowokoreańskich, czyli około 416 milionów dolarów. W stosunku do pierwszego kwartału roku minionego spadek przekroczył 95 procent. Jest to najniższy poziom od 14 lat.

- Przewidywany spadek zysku wynika z utrzymującego się od dłuższego czasu niskiego popytu na wyroby IT, który występuje we wszystkich segmentach rynku - czytamy w oświadczeniu Samsunga.

Powodem tych problemów jest globalne spowolnienie gospodarcze, które poważnie uderzyło w rynek chipów. Samsung jako najważniejszy gracz na tym rynku bardzo odczuł tę sytuację. Poza tym także ograniczone zostały wydatki gospodarstw domowych, które z powodu wysokiej inflacji przeznaczają więcej pieniędzy na zakup żywności i bieżące opłaty.

Samsung Electronics zmuszony został do zmniejszenia produkcji układów pamięci, aby dostosować się do zapotrzebowania rynkowego.

Erozja zysków nie powstrzymuje koncernu przed inwestycjami. W ramach zaprezentowanej w marcu tego roku nowej strategii ujawniono plany wydatkowania 227 miliardów dolarów w ciągu 20 lat na budowę największego na świecie centrum produkcji chipów w Yongin na południe od Seulu.

Ta inwestycja ma pomóc w realizacji planów rządu południowokoreańskiego przeznaczenia dużych środków na rozwój 6 kluczowych technologii przyszłości. Wśród nich są między innymi układy scalone, wyświetlacze i baterie samochodowe.

Samsung Electronics to jedno z największych na świecie przedsiębiorstw branży elektronicznej. Jest częścią grupy Samsung.