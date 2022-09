Czarne łabędzie zakłóciły rozwój polskiego przemysłu

Zaburzenia w logistyce i niedobór części ograniczyły dostępność rozwiązań Industry 4.0 i terminowość ich dostaw - wskazują menedżerowie polskich firm przemysłowych.

– Obecnie dostawców technologii, którzy mogą przyjąć i zrealizować zamówienie, jest mniej i nawet jeżeli chcemy coś zautomatyzować, kupić urządzenie, mamy na to pieniądze, to dzieje się to wolniej – ocenia Wojciech Klimek, członek zarządu ds. produkcji Fakro.

– W tej chwili na kluczowe elementy automatyki czeka się od 6 do 9 miesięcy – i nikt przy tym nie da gwarancji precyzji terminów dostaw – wskazuje Tomasz Haiduk, prezes Forum Automatyki i Robotyki Polskiej.

W jakiejś mierze odpowiedź na pytania, czy w najbliższej przyszłości wprowadzenie rozwiązań z zakresu Industry 4.0 przyspieszy, czy też spowolni - i jaki wpływ będą na to miały nakładające się na siebie dwa kryzysy: „pandemiczny” czy „wojenny” - przywodzi na myśl prognozy, czy kryzys surowcowy dodatkowo zaktywizuje przechodzenie na OZE, czy też utrzymamy lub przywrócimy - przynajmniej na pewien czas - z wolna zarzucane dotychczas metody rodem z tradycyjnej energetyki.

Trudności z ofertą, trudności z terminami - czy tylko na krótką metę?

Sprawa nie jest taka prosta ani oczywista – można wyczytać z wypowiedzi indagowanych przez nas menedżerów przemysłu. Ale gospodarcza sinusoida w całej gospodarce niewątpliwie rzutować będzie na tempo wprowadzania rozwiązań z kręgu Produkcji 4.0.

- Tendencja jest zarysowana i nie wydaje się, aby przemysł poszedł w innym kierunku niż 4.0. A co może się zmienić? Prędkość wdrażania zmian, na które wpływa wiele czynników finansowych, ekonomicznych, gospodarczych czy politycznych - tak mówi o generaliach Wojciech Klimek, członek zarządu ds. produkcji Fakro.

I dodaje, że na ewentualne spowolnienie przemian wpływ wywrzeć może m.in. też dość prozaiczna przyczyna: oto obecnie „dostawców technologii, którzy mogą przyjąć i zrealizować zamówienie, jest mniej i nawet jeżeli chcemy coś zautomatyzować, kupić urządzenie, mamy na to pieniądze - dzieje się to wolniej”.

Notabene, Tomasz Haiduk, prezes Forum Automatyki i Robotyki Polskiej, potwierdza, że niespotykane zaburzenia w logistyce oraz sama dostępność „części składowych” czy materiałów koniecznych do rozwiązań z dziedziny Industry 4.0 przynajmniej na krótką metę „natychmiast ograniczyły dostępność ofert, do czego doszła eksplozja kosztów podzespołów. W tej chwili na kluczowe elementy automatyki czeka się od 6 do 9 miesięcy - i nikt przy tym nie da gwarancji precyzji terminów dostaw”.

Menedżerowie potwierdzili: widać pewien zastój w nowych propozycjach

Prof. Anna Timofiejczuk, dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej, mówi, że wiele firm w dobie pandemii wzmocniło swe przekonanie, iż cyfryzacja jest nieodzowna - przynajmniej w przesyle i zabezpieczeniu danych, ale...

Jaki wpływ na decyzje mają wspomniane dramatyczne wydarzenia - czas pandemii i rosyjsko-ukraińskiej wojny?

- W tym roku na hanowerskich targach rzucały się w oczy puste hale i technologie, które już widziałam wcześniej, także często w zastosowaniach w firmach. (…) Menedżerowie przemysłu potwierdzili: widać pewien zastój w nowych propozycjach i w transferze nowoczesnych rozwiązań do gospodarki. Utrzymuje się okres niepewności inwestycyjnej, związany naturalnie z niepewnymi prognozami gospodarczymi na rynku i w otoczeniu biznesowym. Liczę, że to tylko międzyepoka - ostrożnie prognozuje współtwórczyni Centrum Przemysłu 4.0 Politechniki Śląskiej.

Niepewność przyszłości ogranicza inwestycje - w tym te najnowocześniejsze

Innym czynnikiem hamującym inwestycje w Industry 4.0 jest oczywiście - zdaniem Wojciecha Klimka (Fakro) - prawdopodobieństwo wystąpienia czarnych scenariuszy: spadku sprzedaży, trudniejszych miesięcy czy lat.

- Utrzymuje się (…) wiele niewiadomych, na przykład sytuacja w Ukrainie czy - szerzej - na całym świecie. Pytanie, jak to wszystko wpłynie na wdrażanie Przemysłu 4.0... Istotny wpływ mogą mieć tu brak rąk do pracy, bardzo duże ruchy migracyjne - kontynuuje, nie przesądzając jednak, jak widać, w kwestii amplitudy zmian „wolniej-szybciej”.

- Choć nie widać tego w perspektywie krótkoterminowej (wzrosty cen komponentów elektronicznych i problemy z ich dostępnością), w perspektywie średnio- i długoterminowej mniejsze koszty i większa dostępność rozwiązań Przemysłu 4.0 przyczynią się do znacznie szerszego ich stosowania i upowszechnienia. (…) Uważam również, że sam rozwój technologii cyfrowych będzie grał ważną rolę i stanie się "otwieraczem" do wielu dalszych zastosowań Przemysłu 4.0 - prognozuje jednak Paweł Adamowicz, dyrektor fabryki suszarek do ubrań BSH w Łodzi.

Także według Marcina Samoleja, wiceprezesa zarządu ds. operacyjnych i dyrektora generalnego Pratt & Whitney Rzeszów, „tego typu wydarzenia, jakich doświadczaliśmy w ostatnich 3 latach, zdecydowanie przyśpieszą rozwój technologii - w stronę większej automatyzacji i poprawy sprawności procesów technologicznych, logistycznych czy zakupowych. W przyszłości istotne będzie zapewnienie ciągłości dostaw i duża elastyczność procesów - w kontekście utrzymania konkurencyjnego kosztu”.

Na koniec jeszcze pożyteczna, ekspercka uwaga Stefana Życzkowskiego, współwłaściciela, przewodniczącego rady strategicznej Astora, dla tych, którzy cyfryzacji a la Industry 4.0 jeszcze nie rozpoczęli.

- Z myślą o lepszym jutrze powinni dziś niedużym kosztem gromadzić wszystkie możliwe dane procesowe i produkcyjne. Nawet jeżeli teraz wydaje się to bezcelowe, to za 3-5 lat z pewnością się im one przydadzą, kiedy będą wdrażać algorytmy sztucznej inteligencji. Bo te karmią się przecież danymi. Jeżeli ich nie będzie z procesu produkcyjnego, to efekty analiz będą słabe lub żadne - uważa ekspert.

