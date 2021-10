Czarnek: otwieramy nabór wniosków w programie Laboratoria Przyszłości

Chcemy w każdej szkole podstawowej stworzyć Laboratoria Przyszłości. Dziś otwieramy nabór wniosków w programie – poinformował w piątek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Podał, że dzięki programowi do szkół podstawowych trafią pieniądze na zakup m.in. drukarek 3D.

W piątek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek wraz z pełnomocnik prezesa Rady Ministrów ds. GovTech Justyną Orłowską ogłosili w Szkole Podstawowej nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach koło Warszawy otwarcie naboru wniosków do rządowego programu Laboratoria Przyszłości.

Laboratoria Przyszłości to rządowa inicjatywa finansowana z Funduszu przeciwdziałania COVID-19, realizująca jeden z postulatów "Polskiego Ładu". W jej ramach szkoły podstawowe w całej Polsce otrzymają środki na zakup wyposażenia służącego uczniom do rozwijania kompetencji takich jak współpraca, kreatywność, zdolność rozwiązywania problemów czy obycie z nowymi technologiami.

"Chcemy w każdej szkole podstawowej stworzyć Laboratoria Przyszłości, czyli nowoczesne pracownie robotyczne, techniczne tak, by dzieci mogły odkrywać w sobie talenty i rozwijać je w ten sposób" - powiedział szef MEiN. Wskazał, że wiele dzieci chciałoby rozwijać swoje talenty w dziedzinach związanych nowoczesnymi technologiami, w dziedzinach cyfrowych i związanych z robotyką.

Przypomniał, że dwa tygodnie temu uruchomiony został program Laboratoria Przyszłości, w którego ramach około 1 mld zł trafi do szkół podstawowych w całym kraju na zakup nowoczesnego sprzętu. Chodzi m.in. drukarki 3D, mikrokontrolery, sprzęt do nagrań czy o stacje lutownicze. Na liście jest 175 pozycji.

"Dziś otwieramy nabór, zachęcamy wszystkie szkoły i organy je prowadzące do zgłaszania się po pieniądze" - powiedział Czarnek. Zapewnił, że program adresowany jest do wszystkich publicznych i niepublicznych szkół podstawowych.

Nabór wniosków dla publicznych szkół podstawowych i prowadzących je samorządów potrwa do 15 listopada. Nabór dla szkół prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego nastąpi w kolejnej turze. "Będzie troszeczkę poślizgu, jeśli chodzi o szkoły niepubliczne, bo czekamy na uchwalenie ustawy, która da podstawę prawną do tego, żeby wydatkować środki" - wyjaśnił minister edukacji i nauki.

Podał, że pieniądze zostaną tak rozdysponowane, że do każdej szkoły, która zgłosi uczestnictwo w programie, trafi nie mniej niż 300 zł na ucznia.

W ramach programu Laboratoria Przyszłości organy prowadzące szkoły mogą otrzymać do: 30 tys. zł - w przypadku szkół do 100 uczniów, 60 tys. zł - w przypadku szkół liczących od 101 do 200 uczniów, 70 tys. zł - w przypadku szkół liczących od 201 do 234 uczniów. Szkoły liczące 235 uczniów i więcej mogą otrzymać 300 zł na każdego ucznia.

Wsparcie będzie udzielane w całości z góry i bez konieczności wniesienia wkładu własnego.

Według MEiN łącznie z inicjatywy skorzysta ponad 3 mln uczniów z 15 tys. szkół.

Aby otrzymać pieniądze szkoła musi wypełnić wniosek i przesłać go do organu prowadzącego, który następnie zawnioskuje o przyznanie wsparcia do premiera za pośrednictwem właściwego wojewody. Wnioski można składać elektronicznie za pośrednictwem strony gov.pl/laboratoria. Na tej samej stronie dostępny jest też katalog sprzętu, instrukcje (w formie pisemnej i wideo), jak składać wnioski i inne pomocne materiały.

Szkoły, których organami prowadzącymi są jednostki samorządu terytorialnego muszą wydać co najmniej 60 proc. otrzymanych pieniędzy do końca 2021 r., przy czym sam sprzęt może być dostarczony do szkół najpóźniej 1 września 2022 r.

Szkoły niepubliczne i publiczne prowadzone przez ministrów, osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż ministrowie, które jeszcze nie mogą składać wniosków, mogą wypełnić deklarację zainteresowania, aby dostać automatyczne powiadomienie o otwarciu okienka składania wniosków.

Szef MEiN przypomniał, że przez kilka tygodni trwały konsultacje katalogu wyposażenia, który trafi do szkół w ramach programu. Podał, że wpłynęło blisko 4 tys. propozycji.

"Uwzględniliśmy je i poprawialiśmy te pozycje, które już się pojawiały" - poinformowała Orłowska.

Podkreśliła, że w katalogu są też pozycje obowiązkowe. "Obowiązkowe to znaczy, że od przyszłego roku szkolnego będą obowiązywały w każdej szkole, dlatego warto wykorzystać program Laboratoria Przyszłości, żeby kupić je już teraz w ramach tego programu" - zachęcała pełnomocnik prezesa Rady Ministrów do spraw GovTech.

W katalogu wyszczególniono również wyposażenie podstawowe - takie, które każda szkoła musi zakupić w ramach programu, o ile jeszcze go nie ma - oraz dodatkowe, dobierane swobodnie przez szkoły. W skład wyposażenia podstawowego wchodzą: drukarki 3D z akcesoriami (w tym aplikacjami, slicerami, ploterami etc.); mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami; sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, oświetlenie, mikrofony etc.); stacje lutownicze (do mikrokontrolerów).

Te elementy od 1 września 2022 r. będą musiały znaleźć się w każdej szkole podstawowej w Polsce, także jeżeli nie zgłosiła się ona do programu Laboratorium Przyszłości.

Czarnek, zapytany przez PAP, czy każda szkoła, która zgłosi chęć udziału w programie, otrzyma wsparcie, zapewnił, że tak.

"Każda szkoła podstawowa, która jest w Polsce takie wsparcie otrzyma, jeśli tylko zgłosi się przez swój organ prowadzący" - powiedział. Podkreślił, że nie jest wymagany żaden wkład własny organów prowadzących.

"Nieco trudności jest w tym, że musimy wydać 60 proc. z tych środków do końca tego roku, a 40 proc. w przyszłym roku" - zaznaczył.

Odnosząc się do kwestii naboru dla szkół niepublicznych, wyraził nadzieję, że ustawa umożliwiająca przekazanie im pieniędzy zostanie uchwalona w najbliższych dwóch miesiącach.

"Wtedy otworzymy również nabór wśród tych szkół i będą miały pół roku od momentu rozpoczęcia naboru na zakup sprzętu" - powiedział.

Jak informuje MEiN, odpowiedzi na wszystkie pytania i wątpliwości dotyczące programu Laboratoria Przyszłości będą udzielane przez formularz kontaktowy dostępny na stronie gov.pl/laboratoria lub infolinię dostępną pod numerem +48-22-500-144, która działa w godzinach 6.00-20.00 od poniedziałku do piątku i 8.00-18.00 w soboty i w niedziele.