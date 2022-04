Czas na polskie przyspieszenie w sprawie łączności 5G

Rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce, Europie i na świecie. Główne kierunki, wiodące technologie, 5G warunkiem rozwoju inteligentnej gospodarki. 5G w przemyśle – czas prywatnych sieci. Rozwój 5G a bezpieczeństwo – technologie i regulacje. Te i inne zagadnienia zostaną poruszone 26 kwietnia na jednej z debat Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Technologia 5G oferuje duży potencjał zarówno dla publicznych, jak i prywatnych sieci telekomunikacyjnych.

W ostatnim czasie pojawił się mocny sygnał świadczący o tym, że w sprawie budowy publicznych sieci 5G Polska może uczynić istotny krok do przodu.

Wszechstronnie na temat 5G będziemy dyskutować na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach. Rejestracja na wydarzenie właśnie trwa.

Sieć 5G, będąca zupełnie nowym standardem telekomunikacji mobilnej, powinna wnieść istotny wkład we wzrost gospodarczy Polski. Chodzi tu nie tylko branże technologiczne, bo korzyści z zupełnie nowych parametrów komunikacji mobilnej nadają się do wielorakich zastosowań w biznesie. W sprawie superszybkiej sieci 5G powinniśmy jednak w końcu zacząć działać szybciej.

Na szczęście kluczowe zapisy prawne dotyczące budowy publicznych sieci 5G wydaję się nabierać w końcu konkretnego kształtu, po długim czasie prac legislacyjnych obfitujących we wzrosty akcji. Przypomnijmy, że już od września 2020 roku toczą się prace nad nową wersją ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, budząc emocje sporej części branży telekomunikacyjnej. Nowa wersja projektu pojawiła się w połowie marca na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Być może jesteśmy więc blisko finału prac nad zmianami w prawie, bez których Urząd Komunikacji Elektronicznej nie ruszy z aukcją częstotliwości dla kluczowego do budowy publicznej łączności 5G pasma C (3,6 GHz).

Zobacz także: Sztuczna inteligencja staje się wyzwaniem na polu edukacji

Co prawda działający w Polsce operatorzy komórkowi od 2020 roku rozwijają usługi łączności 5G, jednak na razie korzystają z innych częstotliwości, niż przewidziane dla tej sieci, co nie pozwala zapewnić pełnych parametrów zakładanych dla 5G. Kamieniem milowym dla budowy tej sieci ma być rozdzielenie między operatorów częstotliwości właśnie z pasma 3,6 GHz, które będą stanowić szkielet polskiego 5G. Poza tym w przyszłości zagospodarowane mają zostać także częstotliwości 700 MHz oraz 26 GHz.



Strona rządowa zakładała pierwotnie, że aukcja zostanie rozstrzygnięta w 2020 roku. To jednak się nie udało, w dużej mierze przez przeciągające się prace nad zmianami w ustawie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

5G to jednak nie tylko sieci publiczne, ale i prywatne. - W 5G nie chodzi o to, żeby się cieszyć z obejrzenia jakiegoś filmu, ale o to, by stworzyć narzędzie umożliwiające przedsiębiorcom inwestowanie w zakresie autonomicznego transportu czy wykorzystania 5G w rolnictwie - powiedział jeszcze w zeszłym roku Andrzej Dulka, prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, który będzie uczestnikiem debaty zatytułowanej „5G”, która zostanie zorganizowana 26 kwietnia w ramach XIV edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Oprócz Andrzeja Dulki w dyskusji wezmą udział: Andrzej Kozłowski, prezes firmy Emitel, Jacek Niewęgłowski, dyrektor ds. transformacji i spraw publicznych w firmie Cellnex Poland, Andrzej Kubisiak, zastępca dyrektora ds. badań w Polskim Instytucie Ekonomicznym oraz Aleksandra Suchorzewska, dyrektor zarządzająca w firmie doradczej Accenture.

Można jeszcze rejestrować z swój udział w Europejskim Kongresie Gospodarczym, który w dniach 25-27 kwietnia będzie odbywał się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.